Se viene una irrupción de aire polar que traerá un brusco descenso térmico seguido de tormentas fuertes, viento blanco y ráfagas intensas: las zonas afectadas

Luego de varios días con temperaturas primaverales en el centro y norte de la Argentina, una nueva irrupción de aire polar avanzará sobre gran parte del país y dará lugar a un marcado cambio de las condiciones meteorológicas. El fenómeno estará acompañado por tormentas fuertes, nevadas persistentes, viento blanco y ráfagas intensas.

Antes de la llegada del frío, la inestabilidad afectará a distintas provincias del norte, donde las precipitaciones podrían superar los 90 milímetros. Mientras tanto, en la Patagonia y Cuyo, la combinación de nieve y viento provocará una importante reducción de la visibilidad.

El descenso térmico se consolidará durante el fin de semana, cuando el aire polar alcance la región Pampeana y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la ciudad de Buenos Aires se esperan temperaturas mínimas de hasta 5°C, mientras que en sectores del conurbano bonaerense podrían registrarse valores inferiores.

Pronostico del tiempo

Tormentas fuertes y acumulados de hasta 100 milímetros

De acuerdo con el informe de Meteored, el avance del frente frío estará precedido por una atmósfera más húmeda e inestable sobre el norte argentino. Durante este jueves, las tormentas afectarán sectores del sur del NOA, Córdoba y San Luis, con ráfagas y acumulados de lluvia que podrían superar localmente los 30 milímetros.

La situación más destacada se producirá en el nordeste del país, principalmente en Misiones, donde se estiman acumulados cercanos a los 100 milímetros durante las próximas 72 horas.

En esa provincia rige una alerta por lluvias y tormentas fuertes, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Durante la madrugada y la mañana del viernes 11, la zona afectada se extenderá hacia Santiago del Estero, el norte y centro de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosa. En total, diez provincias permanecerán bajo alerta por tormentas fuertes.

⚠️⛈️ Alerta por #tormentas para este jueves 10 en: Misiones, Córdoba, San Luis, este de La Rioja y sur de Catamarca, por hasta 30 mm en compañía de ráfagas de hasta 70 km/h.



☔ La #alerta por lluvias y tormentas se expandirá a 10 provincias para el viernes 11. pic.twitter.com/mbbYi5Pz4F — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 10, 2026

Nevadas persistentes y riesgo de viento blanco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por nevadas persistentes en Tierra del Fuego, con acumulados de hasta 15 centímetros y viento proveniente del sector sur. La advertencia también comprende la cordillera y la meseta de Chubut, donde la nieve acumulada podría alcanzar los 30 centímetros.

Una masa de aire fría y húmeda provocará nevadas persistentes —por momentos fuertes— en el sur de Cuyo y en el centro y norte de la Patagonia. Las precipitaciones no quedarán limitadas a las zonas cordilleranas, sino que también alcanzarán sectores de la meseta.

Para el viernes 11, el norte de Neuquén se encontrará bajo alerta naranja por nevadas, con acumulados de hasta 40 centímetros que podrían ser superados de manera puntual. También se esperan valores de hasta 25 centímetros en la cordillera y el sur de Mendoza, el oeste y centro de Neuquén, Río Negro y Chubut.

A este escenario se sumarán intensas ráfagas de viento, que podrían generar viento blanco y una marcada reducción de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

10 SEP I ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟨 15-50 mm

🌬 Ráfagas ≥ 70km/h en algunos sectores

🧊 Granizo



❄️ Nevada

🟨 5-30 cm



🌬️ Viento

🟨 50-70 km/h con ráfagas ≥ a 100 km/h



🌬️ Zonda

🟨 30-50 km/h con ráfagas ≥ a 70 km/h



📲 https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/atJnvZhs7z — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 10, 2026

Cuándo llegará el descenso térmico al centro del país

A medida que el frente frío avance durante el viernes por las regiones de Cuyo y Pampeana, el viento rotará hacia el sur y provocará un brusco descenso de las temperaturas.

El SMN mantiene una alerta por ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora para La Pampa, el centro y sur de la provincia de Buenos Aires —incluida la Costa Atlántica—, el oeste y sur de San Luis y el este y centro de Mendoza.

En el norte bonaerense, incluido el AMBA, se esperan ráfagas del sudeste que podrían superar los 50 kilómetros por hora. La jornada también estará caracterizada por la abundante nubosidad y el progresivo ingreso del aire frío.

Pronóstico del tiempo extendido del SMN

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, el aire polar terminará de instalarse sobre gran parte de la Argentina. El cambio dará lugar a un ambiente plenamente invernal, con bajas temperaturas y la posibilidad de nuevas heladas.

En el AMBA, las condiciones cambiarán de manera abrupta: luego de una jornada primaveral con temperaturas cercanas a los 20°C y presencia de sol, el fin de semana estará dominado por el frío, el viento y la nubosidad.

Además, el viento sudeste podría producir una crecida del Río de la Plata y afectar sectores de la costa ribereña. Para el domingo 13 se pronostican mínimas de hasta 5°C en la ciudad de Buenos Aires, con registros algunos grados inferiores en diferentes localidades del conurbano bonaerense.