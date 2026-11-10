Fin de semana largo: dónde es feriado el miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre, la Provincia de Buenos Aires dispone un feriado administrativo exclusivo debido a la visita del Papa León XIV a la Argentina. Esta medida busca facilitar la movilidad y el acceso de los fieles a los actos programados para el cierre de la estadía del líder religioso en el país. El Poder Ejecutivo provincial formalizó la decisión mediante el Decreto 1103/2026, el cual figura en el Boletín Oficial. El texto legal expresa: “Establécese como feriado el día miércoles 11 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

El Papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione: este miércoles presidirá la misa en Luján Sebastián Hipperdinger

Este asueto se suma a las jornadas no laborables previas del 9 y 10 de noviembre, las cuales afectaron al territorio nacional y a distritos específicos como Buenos Aires y Córdoba respectivamente. La agenda del miércoles marca el punto final del recorrido del Sumo Pontífice, quien desarrolla una serie de actividades de alto impacto social antes de su partida. La jornada comienza con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde el Papa mantendrá un encuentro con los internos. Posteriormente, los esfuerzos logísticos se trasladan a Luján, epicentro de la convocatoria masiva de la jornada.

Para las 10, las autoridades prevén el inicio de la Santa Misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Este evento central reúne a una multitud de seguidores y cuenta con una grilla artística integrada por diversos músicos locales. Luciano Pereyra encabeza la nómina de artistas invitados, a quienes acompañan los Hermanos Menta, el grupo Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, el conjunto Carafea y el Ballet Sumampa.

Horario Actividad 08.00 Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10.00 Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13.30 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 14.00 Vuelo hacia Lima, Perú

La organización destaca que esta celebración religiosa constituye el evento de mayor asistencia dentro de los días dispuestos para el asueto bonaerense. La relevancia de este encuentro genera una dinámica especial en el tránsito provincial, motivo por el cual el gobierno local opta por la implementación del feriado administrativo. El objetivo primordial es garantizar una circulación fluida en los accesos a la ciudad de Luján durante el despliegue del operativo de seguridad y asistencia a los fieles.

El Papa León XIV presidirá una misa en Luján, el miércoles 11 de noviembre Soledad Aznarez

Tras la culminación de la misa, la agenda oficial registra una ceremonia de despedida en las instalaciones del aeropuerto local. A las 13.30 ocurre el cierre formal de la actividad del Papa en el suelo argentino. Tras la finalización del acto protocolar, el Sumo Pontífice emprende su viaje con destino a Perú, donde continúa su gira internacional. Con la partida del Papa, el asueto en el territorio bonaerense llega a su fin, lo que permite el restablecimiento de las actividades laborales y administrativas habituales a partir del día siguiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.