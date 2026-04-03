Flora murió en Países Bajos: pequeña y sufrida, fue la primera tigresa en salir del ex zoológico de Luján

Murió Flora, la primera tigresa en salir del ex zoológico de Luján en febrero de este año, rumbo al Santuario Félida, en Países Bajos, el mismo día que los dos osos Flora y Gordo, partieron rumbo a Bulgaria. Flora fue la primer tigresa en ser operada y trasladada por la Organización Four Paws, por ser la que necesitaba urgente atención y un lugar especializado para ser tratada.

Tres meses antes había desembarcado un equipo de la organización austríaca, proveniente de todo el mundo, luego de firmar un acuerdo con el ex zoológico y con la Subsecretaría de Ambiente para atender y ofrecerles una vida mejor a 60 grandes felinos y dos osos.

El primer paso fue el de montar dos tiendas de campaña con todo lo necesario para analizar, operar, hacer ecografías, sedar y todo lo que se necesitaba para los 62 animales que luego serían trasladados.

La organización Four Paws, apenas murió Flora, en Feida, Big Cat Sanctuary, el santuario adonde fue trasladada de urgencia en los Países Bajos, explicó las causas. Ya era demasiado tarde para ella.

“Flora se adaptó bien al principio. Le encantó su primera cama de paja y disfrutó descansando en su hogar”, se informó, sin embargo el equipo de Felida, había notado signos de dolor y malestar. Una evaluación médica reveló que Flora tenía peritonitis severa (inflamación abdominal). El equipo veterinario se preparó para una cirugía e hicieron todo lo posible para salvarla, pero tristemente Flora murió inesperadamente. Una autopsia preliminar que se realizó el 2 de abril, confirmó la peritonitis severa, según comunicó Luciana d’Abramo.

Flora, en el ex zoológico de Luján Four Paws

La directora de programas de Four Paws comentó: “Perder a Flora después de haber podido ofrecerle una vida mejor, es desgarrador para todo nuestro equipo. Cuando un animal ha sufrido años de cuidados inadecuados, lamentablemente puede enfrentarse a riesgos infinitamente mayores. Incluso cuando nuestros veterinarios los consideran aptos para viajar, siempre existe el riesgo de que existan problemas de salud que estaban escondidos, tanto durante y después del traslado. Muchos de los animales están en condiciones extremadamente frágiles. Estamos trabajando incansablemente para darles la posibilidad de una vida sana y feliz. Otros dos animales (leones) han fallecido en el lugar (en el zoo) en este tiempo.”

Es necesario aclarar que durante el tiempo, cinco años, en los que el zoo estuvo clausurado, murieron al menos sesenta animales en cautiverio.

“En el caso de Flora, su traslado, era lo mejor que se podía hacer para detenerle el sufrimiento. La llevamos a un lugar especializado que necesitaba con urgencia. Mientras muchos animales prosperan luego de haber recibido los cuidados adecuados, otros sucumben a sus condiciones preexistentes de las cuales no pueden recuperarse. Es urgente y esencial que trabajemos para lograr cambios a largo plazo, para asegurarnos que situaciones como la crisis de bienestar animal en el ex zoológico de Luján no vuelvan a suceder”, amplió.

La organización Four Paws y la Subsecretaría de Ambiente, hacen todo lo posible para solucionar, no solo los problemas que padecen hoy los animales, sino los de largo plazo ya que hoy no existe un Santuario a nivel Internacional en la Argentina.

Flora, al llegar al santuario en Países Bajos Felida Big Cat

Y es fundamental aclarar que si bien la noticia de la muerte de cada animal trasladado, en los que se invirtió esfuerzos, dinero, entrega y cuidado, duele más aún, pues lo hemos conocido, seguido los pasos y despedido con emoción, rogando por una mejor vida, aquí, en los zoológicos, en nuestro país, mueren mientras tanto, cientos de animales encerrados en jaulas, habiendo pasado toda su vida en soledad, de los cuales no nos enteramos.

La Argentina empezó a cambiar su mirada hacia los animales y continuará en este camino. Sí, para muchos de ellos, será tarde. “Pero seguiremos trabajando incansablemente cada día, para dar una oportunidad a cada animal, a cada individuo que podamos”, aseguran desde Four Paws y otras organizaciones que apoyan el inmenso trabajo que se está llevando a cabo.