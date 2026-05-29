Nueva York invierte US$10 millones para que perros y gatos en refugios vivan mejor mientras esperan una familia

Nueva York adjudicó casi US$10 millones a través del Fondo de Proyectos de Capital para Animales de Compañía, que se destinarán a organizaciones de cuidado animal. El objetivo es mejorar las condiciones en refugios para perros y gatos que esperan encontrar una familia.

Nueva York adjudica casi US$10 millones para mejorar refugios de animales

A través de un comunicado, el gobierno de Nueva York anunció que la octava ronda del Fondo de Proyectos de Capital para Animales de Compañía apoyará a 31 organizaciones en todo el estado.

En el comunicado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, resaltó la importancia del programa, ya que muchos animales de compañía comienzan su camino en un refugio o en una sociedad protectora, por lo que consideró clave fortalecer a las organizaciones que los alojan. Además, añadió que el programa también alcanza a otras pequeñas mascotas, como conejos, cobayos y otras especies.

“Esta financiación otorgada marcará una verdadera diferencia ayudando a equipar mejor las instalaciones vitales con las herramientas que necesitan para mantener a nuestros amigos peludos seguros y bien cuidados mientras esperan conocer a sus nuevas familias”, declaró la gobernadora.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, resaltó la inversión millonaria para organizaciones de cuidado animal Archivo y Pexels

Qué refugios y organizaciones recibirán fondos del programa estatal

Este año los fondos apoyarán proyectos de construcción, la renovación de refugios para gatos y perros, instalación de sistemas de climatización, calefacción y ventilación, ampliación de instalaciones, mejoras en la atención médica, entre otros.

Además, US$1 millón será destinado específicamente a refugios que no tienen contrato con municipios, con el fin de garantizar un hogar seguro para las mascotas antes de su adopción.

El gobierno de Nueva York informó que las organizaciones fueron elegidas en función de la evaluación de sus necesidades, la descripción detallada del proyecto y la razonabilidad del costo. Así, la lista de organizaciones beneficiadas es la siguiente:

Ada Howe Kent Memorial

Animal Kind

Animal Rescue Foundation

Sociedad Protectora de Animales del Condado de Chautauqua

Ciudad de Buffalo

Ciudad de Glen Cove

Ciudad de Newburgh

Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA, por sus siglas en inglés) del Condado de Cortland

SPCA de Finger Lakes

SPCA del Condado de Fulton

Happy Life Animal Rescue

SPCA del Condado de Jefferson

Condado de Livingston

Mr. Greys Strays

Northern Chautauqua Canine Rescue

Condado de Ontario

Condado de Orleans

Paws in the Falls

Pets Alive

SPCA de St. Lawrence Valley

Municipio de Bethel

Municipio de Guilderland

Municipio de Hempstead

Municipio de Lancaster

Municipio de North Hempstead

Municipio de Penfield

Municipio de Schroeppel

Municipio de West Seneca

Wanderers Rest

Warwick Valley Humane

Westfield Stray Cat Rescue

Nueva York adjudica casi US$10 millones para mejorar refugios de animales @GovernorHochul

Cómo funciona el fondo estatal que financia mejoras en refugios desde 2017

La Oficina de la Gobernadora de Nueva York recordó que el Fondo para Proyectos de Capital para Animales de Compañía se lanzó en 2017 y está administrado por el Departamento de Agricultura y Mercados. Desde su creación, el Estado destinó más de 48 millones de dólares para apoyar 150 proyectos.