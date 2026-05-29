Nueva York invierte US$10 millones para que perros y gatos en refugios vivan mejor mientras esperan una familia
Los fondos apoyarán proyectos de construcción, renovación y expansión de 31 organizaciones de cuidado animal
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Nueva York adjudicó casi US$10 millones a través del Fondo de Proyectos de Capital para Animales de Compañía, que se destinarán a organizaciones de cuidado animal. El objetivo es mejorar las condiciones en refugios para perros y gatos que esperan encontrar una familia.
Nueva York adjudica casi US$10 millones para mejorar refugios de animales
A través de un comunicado, el gobierno de Nueva York anunció que la octava ronda del Fondo de Proyectos de Capital para Animales de Compañía apoyará a 31 organizaciones en todo el estado.
En el comunicado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, resaltó la importancia del programa, ya que muchos animales de compañía comienzan su camino en un refugio o en una sociedad protectora, por lo que consideró clave fortalecer a las organizaciones que los alojan. Además, añadió que el programa también alcanza a otras pequeñas mascotas, como conejos, cobayos y otras especies.
“Esta financiación otorgada marcará una verdadera diferencia ayudando a equipar mejor las instalaciones vitales con las herramientas que necesitan para mantener a nuestros amigos peludos seguros y bien cuidados mientras esperan conocer a sus nuevas familias”, declaró la gobernadora.
Qué refugios y organizaciones recibirán fondos del programa estatal
Este año los fondos apoyarán proyectos de construcción, la renovación de refugios para gatos y perros, instalación de sistemas de climatización, calefacción y ventilación, ampliación de instalaciones, mejoras en la atención médica, entre otros.
Además, US$1 millón será destinado específicamente a refugios que no tienen contrato con municipios, con el fin de garantizar un hogar seguro para las mascotas antes de su adopción.
El gobierno de Nueva York informó que las organizaciones fueron elegidas en función de la evaluación de sus necesidades, la descripción detallada del proyecto y la razonabilidad del costo. Así, la lista de organizaciones beneficiadas es la siguiente:
- Ada Howe Kent Memorial
- Animal Kind
- Animal Rescue Foundation
- Sociedad Protectora de Animales del Condado de Chautauqua
- Ciudad de Buffalo
- Ciudad de Glen Cove
- Ciudad de Newburgh
- Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA, por sus siglas en inglés) del Condado de Cortland
- SPCA de Finger Lakes
- SPCA del Condado de Fulton
- Happy Life Animal Rescue
- SPCA del Condado de Jefferson
- Condado de Livingston
- Mr. Greys Strays
- Northern Chautauqua Canine Rescue
- Condado de Ontario
- Condado de Orleans
- Paws in the Falls
- Pets Alive
- SPCA de St. Lawrence Valley
- Municipio de Bethel
- Municipio de Guilderland
- Municipio de Hempstead
- Municipio de Lancaster
- Municipio de North Hempstead
- Municipio de Penfield
- Municipio de Schroeppel
- Municipio de West Seneca
- Wanderers Rest
- Warwick Valley Humane
- Westfield Stray Cat Rescue
Cómo funciona el fondo estatal que financia mejoras en refugios desde 2017
La Oficina de la Gobernadora de Nueva York recordó que el Fondo para Proyectos de Capital para Animales de Compañía se lanzó en 2017 y está administrado por el Departamento de Agricultura y Mercados. Desde su creación, el Estado destinó más de 48 millones de dólares para apoyar 150 proyectos.
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