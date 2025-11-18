Las revelaciones y los momentos de tensión de Fabiola Yañez en sus entrevistas con Mirtha Legrand y Ángel de Brito

Luego de un largo silencio, Fabiola Yañez decidió volver a hablar con la prensa. Primero lo hizo en el programa de Mirtha Legrand, donde compartió mesa con otros invitados, y luego se sentó frente a frente con Ángel de Brito.

Tanto la gran diva de la televisión argentina como el periodista que lidera uno de los programas más vistos del mundo del espectáculo le preguntaron por su vida privada. También por la famosa fiesta en Olivos durante la pandemia que marcó un quiebre en el gobierno de Alberto Fernández.

De la mesa compartida al mano a mano

Fabiola Yañez entrevistada en LAM

Para La noche de Mirtha, Fabiola optó por un look para la ocasión: un vestido blanco largo lencero que combinó con zapatos en color nude. Llevó el pelo suelto y un maquillaje natural. Compartió mesa con los periodistas Robertito Funes Ugarte, Claudio Savoia y Mariana Arias. Durante los momentos en los que no le tocó hablar, se mostró sonriente. Sin embargo, fue la gran protagonista de la noche, y la Chiqui cada vez que pudo giró hacia su izquierda para interrogarla.

Con De Brito, para LAM, la situación fue diferente: la charla fue un mano a mano, estaban sentados uno frente a otro en el despacho de la abogada de la exprimera dama, y si bien fue grabada y mucho más extensa de lo que se pudo ver al aire, también hubo algunas respuestas que se dieron con la cámara apagada. Además, a lo largo de la charla la actitud de Fabiola fue mucho más seria, a tono con el outfit que eligió para la nota: un traje de raya diplomática blanco que combinó con una blusa a tono y el pelo recogido.

El reclamo de Mirtha y la incomodidad de Yañez

Fabiola Yáñez afirmó que ella no organizó la fiesta en Olivos durante la pandemia (Fuente: captura de imagen/eltrece)

El sábado por la noche Fabiola habló de todo, y no solo respondió a las preguntas de Mirtha sino que, además, se enfrentó con los cuestionamientos del resto de los invitados. Primero, explicó por qué volvió al país, y luego habló de las imágenes de sus moretones en la cara: Mirtha, fiel a su estilo, le preguntó si eran reales o pintados. Cuando le consultaron por qué Alberto Fernández había dicho que era alcohólica, reaccionó: dijo que se trataba de un método arcaico tratar a las mujeres de locas para deshacerse de ellas. También habló, aunque con menos profundidad, de sus 14 años con Fernández, de la violencia que sufrió y explicó que los últimos años -los de su mandato- fueron los más duros.

El momento más tenso de la noche llegó cuando la Chiqui indagó sobre la fiesta en Olivos. “El festejo del cumpleaños, de tu cumpleaños, ¿lo organizaste vos?”, disparó. En ese instante, Yáñez contestó: “No, no la organicé yo. Había personas que trabajaban en la Quinta”. “Yo te estoy ayudando para que confieses todo”, insistió Legrand y le extendió su brazo. “Mi hermana falleció en plena pandemia y yo tuve que verla a través de una televisión. Vi que iba un carrito con el ataúd y yo a lo lejos”, recordó la conductora. En ese momento la incomodidad de Yáñez traspasó la pantalla.

“No voy a cansarme jamás de pedirle disculpas a todos los argentinos. Sé que no se debió hacer. No fue ni ‘un brindis que organizó mi querida Fabiola’, no fue una fiesta lo que se mostró. Yo no fui la persona que dijo: ‘No estuve presente’ y después apareció en una foto. Yo no convoqué ni pedí nada”, argumentó. “Pero yo te vi en una foto con una copa en la mano. Se supone que estabas brindando”, sostuvo Legrand. “No, no. Pero fue una cena. Sí, eso sí”, reconoció.

“Esa gente que estaba en la reunión trabajaba ahí y tenía permiso de entrar y salir, así como todos los ministros. Ese mismo día hubo una actividad y esas mismas personas que estaban trabajando, se quedaron. Pero lo repito, eso no se debió haber hecho y yo no lo organicé”. Antes de concluir con el tema, la exprimera dama señaló: “El Presidente fue el primero que dijo que no estuvo presente… Y después fue él quien dijo ‘mi querida Fabiola hizo tal cosa’. Yo sé lo que hice en ese lugar y estuvo mal. No me voy a cansar de pedirle disculpas a todos los argentinos, porque sé lo doloroso y soy empática con lo que sucedió”.

Además de hablar de Cristina Kirchner, de su batalla judicial con Alberto Fernández y de su maternidad, Fabiola hizo referencia a las supuestas amantes del expresidente. “¿Era mujeriego?”, interrogó Mirtha entre risas, pero a Fabiola no le causó gracia la pregunta. “Han aparecido muchas cosas, muchas mujeres a hablar”, devolvió, aunque no dio nombres. También recordó que encontró “una foto explícita de una mujer desnuda en una ventana” y un video de otra mujer en el Sillón de Rivadavia.

De Brito y una charla más profunda

En la nota con De Brito, Yáñez comenzó hablando de un tema que no tocó con Mirtha: la batalla legal por la tenencia de su hijo y la revinculación con el padre -“Fue muy apresurada y eso le ha generado muchísima ansiedad”, confió-. Además, aseguró que nunca hubo impedimento de contacto: “Siempre por llamada, porque el padre nunca lo fue a ver”, reveló. El encuentro fue más íntimo, y la exprimera dama se explayó más en cada uno de los temas y se mostró más segura.

Cuando De Brito le preguntó por qué tuvo un hijo con Fernández, Fabiola Yáñez repasó que él le pidió compromiso, que convivieron y cuando quedó embarazada él no lo aceptó y le pidió que abortara. “Me quitó la palabra un mes. Lo único que dijo fue ‘para mí, esto es un shock, no le puedo explicar a nadie’”, repasó. También confió que no la acompañó. Dos años después, una vez en Olivos, fue él quien le pidió tener un hijo. “Él me lo quiere sacar por cuestiones que no tienen que ver con que le interese mucho su hijo”, dijo sobre la custodia de Francisco. También aseguró que no le está dando lo que corresponde. “No le quiere dar un techo”, soltó, y aseguró que ella sola se hace cargo de la manutención económica del niño.

Con De Brito Fabiola también repasó cómo habría comenzado la violencia en la relación -”fue gradualmente”-, habló de humillaciones públicas y explicó que los golpes sucedieron el último tiempo en la quinta de Olivos. También dijo que él “detentaba el poder”, que todos le tenían miedo y que cuando se enojaba le daba “un cachetazo”.

Viviana Canosa y Alberto Fernández

A diferencia de lo que sucedió en la mesa de Mirtha, con De Brito dio nombres al hablar de las supuestas amantes del exmandatario. “Engañó a un montón de gente y hoy en día quiere hacer creer que lo que la gente vio, lo que la gente vivió, fue algo instalado, que no fue real. Entonces, si a vos te quiere hacer creer eso, imaginate lo que me hacía a mí”, afirmó. En ese marco, Yáñez nombró a Viviana Canosa. Según su testimonio, existió una “relación cercana e íntima” entre Fernández y la comunicadora, que, según dijo, habría trascendido el plano profesional.

“Me dijo que ella le había pedido la Secretaría de Comunicación y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar cuando antes su relación era muy, muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo, muy de esas entrevistas que hasta vergüenza ajena daban, porque la verdad es que solo faltaba que se le tirara encima”, mencionó. También habló del video de Tamara Pettinato y de la foto de la mujer desnuda en la ventana, aunque no pudo confirmar de forma contundente si eran amantes o no.

Sobre la fiesta de Olivos, con De Brito Yáñez se explayó más: volvió a pedir disculpas pero dijo que esa situación “era algo habitual” y que “había muchas cosas que hacer en ese momento”. En ese momento, confesó que a ella no la vacunaron: “Yo dormía con el presidente y todos los ministros estaban vacunados. Toda la comitiva lo estaba, pero a mí no me dejaron porque decían que se haría un escándalo si la gente se enteraba que yo estaba vacunada”, expresó. “Las dos veces que él tuvo Covid-19, yo no sé por qué razón, no me contagié. Jamás me pasó. Después de la foto de Olivos, ninguno de los presentes se contagió”, sumó.

Cuánto midió cada programa

“5,5 pico para #MirthaLegrand. Primera en su franja. Con la nota a Fabiola”, publicó el mismo De Brito en su cuenta de X el día siguiente del encuentro de Yáñez con la Chiqui. Por su parte, en esa misma franja, Telefe se movió entre los 4.5 y 5.0 puntos, y ni América, ni El Nueve, ni la TVP alcanzaron el punto de rating. Por su parte, la presencia de Yáñez en LAM ayer por la noche generó un pico de 3,2 puntos de rating.