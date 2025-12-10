Foro de Davos. La única argentina elegida para participar entre 40 jóvenes líderes mundiales tiene 27 años y hablará sobre IA

Una argentina de 27 años será parte de los 40 jóvenes líderes mundiales que fueron seleccionados entre más de 3000 postulantes para participar el mes que viene en el próximo Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Delfina Arambillet, oriunda de Azul, en la provincia de Buenos Aires y única representante que tendrá el país en ese grupo selecto, participará el mes que viene de las reuniones y las presentaciones sobre inteligencia artificial, uno de los puntos de la agenda que tratarán presidentes, empresarios, académicos y referentes de la sociedad civil sobre demandas urgentes.

“La cumbre de Davos, que se celebra hace más 60 años, es un espacio donde el sector público, el sector privado y el tercer sector se reúnen para analizar la agenda del mundo: cuáles son los principales problemas y desafíos y cómo se van a resolver de acá a los próximos años. Hay, ahí, una combinación muy grande de políticas públicas con desafíos tecnológicos, de la sociedad y con los líderes del mundo que debaten cómo afrontarlos”, destacó la joven en diálogo con LA NACION.

En la edición 2026, de acuerdo a lo van anticipando los organizadores, el temario del encuentro en el que se esperan los discursos de mandatarios y CEOs de las principales empresas incluye el futuro de la IA. Se planteará, entre otros temas, cómo se adaptarán las sociedades y el mundo laboral a los cambios con los que esa tecnología se está abriendo camino a paso rápido en distintas tareas y profesiones, qué normas habrá que consensuar para regular su uso y, también, cómo la IA está influyendo en la calidad de la información y las democracias.

Para Arambillet, que está entre los cuatro latinoamericanos elegidos para asistir entre los 40 seleccionados, lo importante de participar como jóvenes en ese tipo de espacios tiene que ver con que ya la mitad de la población mundial tiene 30 años o menos, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Y [esa población] no suele estar en los ámbitos o en las mesas donde se debate cómo va a ser el mundo en los próximos años –agregó–. Claramente, las decisiones que se toman hoy no afectarán tanto a quienes las toman como a la juventud, simplemente por una cuestión biológica. Entonces, poder ocupar esas mesas de poder ayuda a incorporar más voces a la hora de debatir hacia dónde va el mundo y que las personas que van a afrontar los resultados de esas decisiones puedan ser parte de la conversación. Es poder llevar a esas mesas otras miradas y experiencias porque, si no, las decisiones terminan siendo de personas de más de 50.”

Una posibilidad entre miles

La noticia de que había sido seleccionada llegó por correo electrónico. Fue el mes pasado, un viernes justo antes de almorzar. Estaba revisando sus mensajes en la notebook y en pantalla apareció la comunicación formal del Foro Económico Mundial. El almuerzo quedó para más tarde.

Delfina Arambillet, el 14 de noviembre pasado, al recibir la comunicación del Foro Económico Mundial

“¡No lo podía creer! Fue una emoción muy grande –compartió–. El foro selecciona a 40 entre miles que se postulan de todas partes del mundo para que representen a la juventud en Davos en las conversaciones que se dan ahí.”

Su postulación tuvo que ver con la posibilidad de “visibilizar” en esos intercambios entre el 19 y 23 del mes que viene “el problema del acceso a información confiable” con el que desafía a diario la IA, junto con “promover prácticas éticas” de su uso.

Arambillet es especialista en datos e IA aplicado a la industria de medios. Integró el equipo de periodismo de datos en LA NACION y, actualmente, se ocupa de los proyectos de IA y sustentabilidad en Globant. Fue convocada como docente de periodismo de datos por la Universidad Católica Argentina (UCA) y de visualización de datos por la Universidad Di Tella.

Es conferencista sobre IA, medios y calidad de la información en foros internacionales, como los que organiza la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN IFRA). Entre 2022 y 2023, fue directora del Capítulo Buenos Aires de la comunidad Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial en más de 300 ciudades.

Delfina Arambillet fue directora del Capítulo Buenos Aires de la comunidad Global Shapers

“La IA puede ayudar a los ecosistemas informativos y, sobre todo, al periodismo de tres maneras -aseguró-. Por un lado, a investigar mejor, más rápido y de manera más eficiente. Por otro, a optimizar procesos internos de las redacciones y, el tercero y el que más me interesa, a cambiar la experiencia con la que las personas acceden a las noticias. Aspiro a que mi misión en Davos esté en este último pilar: poder conversar también tanto con líderes de empresas de tecnología como de medios sobre la posibilidad de desarrollar sistemas que utilicen IA y otras tecnologías para modificar la forma en la que las sociedades acceden a la información. Hoy en día tenemos un escenario global en el que el 40% de las personas deciden evitar las noticias, de acuerdo con el Instituto Reuters. Evidentemente, hay que hacer algo”.

Aburridas, confusas o sin un origen que se pueda identificar. Así es como esa población explica por qué no se interesa por la información que proporciona el periodismo.

“La IA ofrece una oportunidad muy grande para poder cambiarlo. Por ejemplo, con sistemas que se integren a las rutinas individuales las noticias relevantes, sean por la ubicación geográfica, reuniones o tareas asociadas con el trabajo o, también, el estado anímico. La idea es poder contar con sistemas que compartan noticias de acuerdo con el contexto de la persona e integrado a su día a día, sin resignar el derecho a ser un ciudadano informado. Esto tiene que ver también con construir democracias más saludables”, concluyó Arambillet.