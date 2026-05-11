Favaloro: “Hay que hacer un mundo nuevo donde se le dé valor al espíritu”

A un cuarto de siglo del fallecimiento de René Favaloro, su figura no solo se recuerda como la del inventor del bypass coronario, sino como la de un humanista que entendió la medicina como un acto intrínsecamente ligado a la justicia social. Nacido en La Plata en 1923, su trayectoria, desde su formación en el Hospital Policlínico hasta su especialización en la Cleveland Clinic, estuvo marcada por un compromiso ético inquebrantable.

Favaloro sostuvo siempre que, en cada intervención, la ciencia y la conciencia debían estar del lado de la humanidad, con lo que advirtió que los progresos médicos solo son válidos cuando dejan de ser un privilegio de las minorías. El médico argentino, quien durante 12 años ejerció como profesional rural en Jacinto Arauz, entendía que el desarrollo técnico carece de sentido si se separa de los valores morales.

El legado de René Favaloro en Argentina es muy importante y es importante detenerse en sus palabras IA

Esta visión se cristalizó en 1975 con la creación de la Fundación Favaloro, institución concebida para la excelencia en investigación y docencia. Sin embargo, su lucha constante contra la desidia institucional y las dificultades financieras reflejaron la tensión entre su idealismo y la realidad del país. El 29 de julio de 2000, su decisión de quitarse la vida sacudió a una sociedad que hoy, casi 26 años después, sigue con debates por la vigencia de su pensamiento.

Para el cardiocirujano, el cambio de rumbo en la sociedad solo era posible a través de la educación, entendida como una herramienta para consolidar la democracia, fortalecer la identidad nacional y promover la equidad. Su llamado a “hacer un mundo nuevo donde se le dé valor al espíritu” resuena hoy como una crítica a la sociedad consumista cegada por el mercado. Favaloro insistía en que, más allá de la capacitación profesional, la urgencia radicaba en despertar en las nuevas generaciones los valores humanísticos fundamentales.

René Favaloro tenía devoción por varias figuras históricas argentinas, un lugar que le corresponde por su legado en la medicina Archivo - LA NACION

Su devoción por figuras históricas como San Martín, Bolívar o Artigas alimentaba una conciencia latinoamericana que lo llevaba a sufrir las carencias del continente como propias. En sus palabras, el “nosotros” siempre debió estar por encima del “yo”, un principio que guió su vida y su legado. Hoy, el mundo médico y la sociedad civil lo reivindican no solo por su contribución científica, sino por su incansable exigencia de justicia social, solidaridad y respeto profundo por el entorno, pilares que consideraba innegociables para la supervivencia de la civilización.

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