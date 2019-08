"SaGa" cruzó la meta junto con una bandera Argentina Crédito: Mauri Pagliacci / Trail Running Argentina

Su amplia sonrisa es su sello característico, así como su festejo a lo Marcelo Salas al cruzar la meta. Sin embargo, Santos Gabriel Rueda se olvidó anoche de su imitación del exdelantero de River, cuando cruzó la meta en Chamonix, Francia, y terminó noveno en la TDS de la Ultra Trail Mont Blanc ( UTMB), la carrera de montaña más emblemática del mundo.

Flameando una bandera argentina como si fuera una capa de superhéroe, "Saga", como es conocido en el mundo de las carreras de aventura, cruzó la meta a las 23:33'.16" (hora local) y luego de correr sin parar 146.9 kilómetros en tan solo 19:31'55".

A menos de 24 horas de su gran desempeño, el joven salteño de 28 años y radicado en Bariloche desde 2011, donde comenzó a correr como pasatiempo, habló con LA NACION y contó sus sensaciones tras la durísima competencia.

-¿Cómo estuvo la carrera y cuáles fueron tus sensaciones con el circuito nuevo?

-La TDS, sale de Italia y llega a Chamonix. Es muy exigente por la distancia y la altimetría. No es una carrera tan técnica como algunas de Argentina, pero el circuito te desgasta mucho. Nueve mil cien metros de desnivel positivo es un montón. [NdR: El monte Everest tiene 8.848 metros de altura]

-¿Qué sentiste al saber que habías quedado entre los 10 primeros en la carrera de trail más emblemática del mundo?

-Todavía no termino de caer que estuve entre los 10 mejores en una de las carreras UTMB. Creo que es algo grandioso y me parecía imposible. Pero haberlo logrado me hace "bajarlo un poco", porque yo lo pude lograr [risas] Si lo pude hacer yo, no debe haber sido tan complicado. Pero es una gran alegría. Fue la concreción de tres meses de carreras y estadía en Europa. Me vine en junio para correr el mundial en Portugal y luego hice otras carreras, no con tanto renombre, pero muy competitivas con muy buenos corredores. Pero siempre con el objetivo claro que era esta carrera.

-¿Qué fue lo que más te gustó de UTMB?

-Lo mejor es la fiesta que se vive acá. El lugar es paradisíaco. Es un valle rodeado de montañas y que está lleno de corredores. Salís a caminar y está lleno de gente que vino a correr. Hay que vivirlo para poder entenderlo.

-Casi siempre se te ve con una gran sonrisa cuando corres. ¿Disfrutas siempre o hay momentos en los que la pasas "mal"? ¿Cómo te repones en esos casos?

-Siempre trato de disfrutarlo, eso me ayuda a correr tranquilo. Hay momentos en los que uno está muy cansado y tiene que seguir, bajar el ritmo. En mi caso, a mitad de carrera me sentí un poco desconectado. Esperé a que se me pasé. Después, en los últimos 50 kilómetros, pude correr muy bien y eso me permitió ir escalando muchas posiciones y meterme en el top 10.

-Campeón nacional, top 10 en UTMB, ganador de dos carreras en Europa estos meses. ¿Cuál es tu próximo desafío?

-El campeonato nacional, el mundial y estos tres meses acá fueron desafíos muy, muy grandes. Me llena de satisfacción haberlos completado y me llena de orgullo por poder hacer lo que uno se propone. Desafíos, tengo algunos, pero no los voy a decir para que no se me quemen. Uno siempre se pone desafíos en la vida. Si uno no lo hace, algo está mal. Cualquier persona tiene desafíos y es cuestión de encararlos, planificarlos, visualizarlos e ir por ellos. Creo que si uno no tiene desafíos, la vida es un poco aburrida. Hay que salir a concretar los desafíos que tenemos y pensar en los nuevos.

