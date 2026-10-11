Frase destacada del día, Stephen Hawking, físico: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento”

El reconocido físico británico Stephen Hawking dejó una enseñanza que cobra una vigencia renovada en la actualidad: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”.

Esta reflexión, presentada como la cita del día, apunta a uno de los problemas centrales de nuestra época, caracterizada por el exceso de información y la velocidad con la que consumimos datos. Hawking diferenció de manera tajante el no saber de la convicción errónea de poseer certezas.

Mientras que la ignorancia funciona como un punto de partida válido para la curiosidad y la investigación, la ilusión del saber actúa como una barrera que cierra el acceso a nuevas perspectivas y explicaciones sobre problemas complejos. El fenómeno, identificado por el científico, ocurre cuando un individuo desarrolla una seguridad excesiva sobre temas que apenas comprende de forma superficial. Este comportamiento genera graves consecuencias en la interacción social y el debate público, ya que las personas tienden a aceptar explicaciones simplistas frente a desafíos que requieren análisis profundos.

Frase destacada del día, Stephen Hawking, físico: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”. Crédito: EFE

Esta falsa confianza empuja a los usuarios a repetir informaciones sin una validación previa y a rechazar cualquier argumento que contradiga sus propias creencias. De esta forma, la confianza en lo que el sujeto cree saber supera con creces su conocimiento real. La advertencia del físico británico invita a una revisión honesta de los procesos cognitivos personales. En un entorno digital saturado de noticias, videos y comentarios, es sencillo caer en la trampa de confundir una opinión repetida con un hecho comprobado.

Hawking planteó que la humildad intelectual no representa una señal de debilidad, sino una herramienta indispensable para el pensamiento crítico. La apertura mental, necesaria para el aprendizaje, implica aceptar que nuestras ideas deben cambiar cuando surgen datos nuevos o argumentos con mayor peso probatorio. Reconocer los propios límites permite mantener la curiosidad y fortalece la capacidad de aprender. Cuando una persona admite que carece de respuestas definitivas, se abre la oportunidad de investigar y realizar preguntas pertinentes. Por el contrario, la ilusión de conocimiento bloquea este proceso, pues presupone que la búsqueda ya terminó.

La propuesta del autor es clara: antes de afirmar que algo es verdadero, resulta vital realizar una pausa. Preguntas como “¿cómo sé esto?”, “¿qué pruebas existen?” o incluso “¿podría estar equivocado?” forman el núcleo de una actitud intelectual responsable. Estas interrogantes funcionan como un antídoto frente a la tendencia de confirmar únicamente lo que ya pensamos.

La reflexión de Hawking no ataca la falta de información, sino que cuestiona la arrogancia de la falsa sabiduría. El riesgo real para el intelecto radica en la convicción inamovible sobre asuntos que, en rigor, ignoramos. Por esta razón, el aprendizaje constante exige una disposición activa para reconocer el vacío de información propia y buscar sustento en la evidencia. El análisis de esta cita revela que la lucidez comienza allí donde termina la soberbia del que cree poseer la verdad absoluta sin haberla examinado con rigor. En el contexto actual, aplicar este principio garantiza una mejor navegación en el mar de datos que recibimos a diario.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.