Fuego en Chubut: por incumplimiento de deberes, piden la renuncia de la autoridad del Parque Nacional Los Alerces

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A causa del voraz incendio que permanece activo en el Parque Nacional Los Alerces –y que incluso en las últimas horas cruzó el límite norte del área protegida hacia la zona de Villa Lago Rivadavia–, la Cámara de Turismo de Chubut pidió la inmediata renuncia del intendente del parque nacional, Danilo Hernández Otaño.

En una nota dirigida al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, los responsables de la cámara consideraron que el desempeño de Hernández Otaño frente al incendio iniciado a principios de diciembre pasado “configura un grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones, evidenciando negligencia, falta de previsión, errores estratégicos, deficiente conducción operativa y una comunicación institucional inadecuada, con consecuencias ambientales, sociales, económicas y humanas de extrema gravedad para toda la región”.

Danilo Hernández Otaño, intendente del Parque Nacional Los Alerces Captura de Video

Según indicaron, diversos “reclamos formales de pobladores del área protegida y de entidades representativas del sector productivo y turístico regional coinciden en señalar la inexistencia de políticas eficaces de prevención y una respuesta tardía e insuficiente ante emergencias de esta magnitud”.

En relación con el supuesto incumplimiento del mandato legal y del deber de custodia, señalaron que las autoridades del parque tienen la responsabilidad legal e institucional indelegable de preservar el patrimonio natural bajo su administración, actuando conforme a los principios de prevención, precaución, diligencia y protección integral. Sumaron: “Estos principios no fueron observados, vulnerando la misión esencial de la Administración de Parques Nacionales y comprometiendo seriamente uno de los bienes ambientales más valiosos del país”.

El fuego lleva quemadas más de 10.000 hectáreas en Los Alerces. apn

Al repasar los orígenes del incendio, recordaron que se inició por la caída de un rayo entre el 6 y el 8 de diciembre pasado en el brazo sur del lago Menéndez, en un contexto de extrema sequía. “El foco fue detectado recién el 9 de diciembre, mediante un vuelo de relevamiento. Durante todo el mes de diciembre, pese a la activación de protocolos, no se logró extinguir el incendio, que permaneció localizado en una ladera de difícil acceso. Los recursos desplegados (dos helicópteros y un hidroavión Tracker) fueron claramente insuficientes para el riesgo existente”, subrayaron desde la Cámara de Turismo chubutense, cuya presidenta es Griselda Boyraz.

Además de considerar que hubo “falta de comunicación y subestimación del riesgo”, los empresarios turísticos aseguraron que el desborde que el incendio forestal sufrió a principios de enero –cuando el fuego avanzó más de 20 km en un solo fin de semana– fue “consecuencia directa de la falta de anticipación”.

La respuesta oficial

Consultado por LA NACION, Hernández Otaño afirmó: “Si lo que se señala fuera cierto, yo reaccionaría de la misma manera. Pero no es verdad. No es cierto que no se preste la debida atención a la caída de rayos. Durante los dos días previos a la detección del incendio del 9 de diciembre, se despachó personal del parque en lancha, con dron equipado con cámara térmica, a la zona de caída de rayos en el lago Menéndez y un avión observador relevó todo el parque nacional, con resultado negativo. Todo está documentado”.

Respecto del inicio del fuego en ese lago, el intendente del parque nacional sumó: “El incendio se combatió desde el primer día, con personal en tierra y con medios aéreos, que estuvieron siempre disponibles. Está a disposición el informe del primer ataque, preparado por el comando del incendio, conformado por el personal especializado en el manejo del fuego, que asume el mando de estos incidentes, procurando tomar las mejores decisiones, priorizando la vida humana, comenzando por la de los propios brigadistas que envían a la línea de combate”.

Reunión del Comando Operativo Conjunto, a cargo del combate del incendio. apn

El incendio comenzó en un sector remoto del parque nacional, que se mantiene en su estado natural. “El lugar presenta una enorme cantidad de biomasa combustible vegetal muerta, de varias décadas, quizá centenaria. A ese combustible muerto, naturalmente seco, se le suma hoy la interminable y continua masa vegetal de material vivo, verde, de plantas que se encuentran en estrés hídrico por la peor sequía de la zona en los últimos sesenta años. Los combatientes tuvieron que llegar hasta el lugar en lancha, ya que no hay caminos ni sendas. Las lanchas pudieron entrar el primer día y varios días de los que siguieron. Sin embargo, hubo días en los que resultó imposible la navegación por las condiciones de oleaje, por efecto de vientos intensos. Eso es lo que implica combatir un incendio en un lugar inaccesible. Que no haya caminos significa que no es posible ingresar maquinaria vial, ni camiones hidrantes. Esta situación es la que caracteriza a miles de hectáreas del área declarada intangible”, explicó Hernández Otaño.

Relató también que, al desembarcar, los combatientes tuvieron que abrirse paso a machete, cientos de metros, montaña arriba, entre una maraña de cañas en pie, caminando sobre una “cama” inestable, resbalosa y quebradiza de caña muerta y trepando por rocas de fuerte pendiente, solo para poder llegar hasta el fuego. “En el lugar, los arroyos estaban secos, como casi todos los arroyos de la zona, por lo que no fue posible trabajar con motobomba y mangueras para enfriar con agua. Lo único que se podía hacer era abrir la faja de contención con herramientas manuales”, añadió.

Según dijo, cada vez que las condiciones meteorológicas lo permitieron, se ingresó al incendio, con personal propio y de otras jurisdicciones. También lo hicieron los medios aéreos: “Pero solo se pudo trabajar con líneas de agua (motobombas y mangueras) en el perímetro cercano al lago Menéndez y nunca fue posible llegar con línea de agua al centro del incendio, por lo que seguía habiendo fuego”.

Y siguió: “El 3 de enero las condiciones cambiaron. El fuego se activó notablemente dentro del perímetro, generando una columna ascendente de fuego, aire caliente y humo, de varios cientos de metros de altura, elevando y arrojando material vegetal encendido (pavesas) más allá de la línea de defensa. El 5 de enero el viento ‘acostó’ la columna llevándola hacia el este. Ese día, el fuego saltó no solo la faja de control, sino el lago Menéndez. Desde ese momento empezó ‘otro’ incendio, en el que la estrategia mutó a la priorización de la protección de la vida de pobladores y visitantes del parque, así como de sus bienes”.

Agregó que las condiciones del incendio cambian día a día: “Con acumulación de humo, los medios aéreos no pueden operar por falta de visibilidad; con vientos demasiado fuertes los medios aéreos no pueden volar por la imposibilidad de realizar las maniobras necesarias para descargar el agua y por el riesgo de accidente en una geografía de valles y montañas, con ráfagas descendentes violentas”.

También recordó que, en paralelo con este incendio, se detectaron en el parque Los Alerces dos focos con características típicas de incendio intencional, el 23 y 26 de diciembre, “que fueron rápidamente atendidos, controlados y extinguidos”.

Hernández Otaño cerró: “No minimizo, de ninguna manera, la gravedad que tiene este incendio. Tengo claro, desde el momento en que asumí la responsabilidad de gestionar la intendencia del Parque Nacional Los Alerces, que me toca ser, al fin y al cabo, la autoridad política con cuya cabeza se pagan las crisis institucionales locales. Es por ello que mi renuncia ha estado a disposición del Directorio desde el primer día. Pero creo que es también una forma elemental de responsabilidad empresaria informarse debidamente”.

En tanto, desde la Cámara de Turismo de Chubut pidieron la apertura de una auditoría técnica y administrativa independiente sobre la gestión de la emergencia, así como la “designación urgente de autoridades provisorias con experiencia comprobada en manejo de incendios forestales”. Solicitaron además la implementación de un sistema de información pública diaria y obligatoria, y la convocatoria a una mesa regional participativa “para redefinir planes de manejo, contingencia y prevención”.