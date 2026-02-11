Qué es la súper gripe H3N2

Luego de que la Argentina registrara la primera muerte por la súper gripe H3N2 en Mendoza, el último Boletín Epidemiológico Nacional destacó un aumento de casos en la región.

“La actividad de influenza en la región continúa con una tendencia al alza, principalmente relacionada con el aumento de la circulación en el hemisferio norte, con una tasa de positividad regional del 28,2%“, precisó.

Y siguió: “El virus de influenza A (H3N2) sigue siendo el subtipo predominante entre las muestras subtipificadas en todas las subregiones, excepto en la subregión andina, donde predomina el virus de influenza A (H1N1) pdm09″.

En diálogo con LN+, el infectólogo Ricardo Tejeiro explicó que los virus respiratorios no son exclusivos del invierno, pero que el impacto cambia según la variante que predomine. “Las cepas son las que componen la vacuna todos los años. En este caso, el virus mutó y nuestros anticuerpos no lo reconocieron, por eso sorprendió al hemisferio norte”, señaló.

Ricardo Tejeiro, infectologo

¿Qué es la gripe H3N2?

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza que, según explican los especialistas, circula todos los años, aunque no siempre con el mismo comportamiento.

La particularidad del brote actual está vinculada a una mutación reciente, conocida como H3N2-K, que modificó algunas de sus características y logró evadir parcialmente las defensas generadas por infecciones previas o por vacunas formuladas con cepas anteriores.

La cepa H3N2 promete ser mucho más potente que una influenza común

De acuerdo con Tejeiro, durante el verano el riesgo es menor porque las actividades se realizan mayormente al aire libre. Sin embargo, advirtió que ya se están registrando casos y que el verdadero desafío llegará en otoño e invierno, cuando aumente la circulación en espacios cerrados. “Hoy estamos viendo entre 30 y 40 casos, pero ya estamos advertidos para lo que viene”, indicó.

El especialista aclaró que los cuadros graves suelen darse en personas con enfermedades previas o condiciones crónicas, y que la mortalidad en adultos mayores con patologías de base forma parte de la evolución esperable de este tipo de infecciones. Por eso, remarcó la importancia de anticiparse.

Cuándo llega la vacuna y cuáles son los grupos de riesgo que deben aplicársela

Actualmente, la vacuna específica todavía no está disponible en el país, pero se espera su ingreso entre febrero y marzo, ya formulada con la variante H3N2 predominante. Tejeiro fue enfático: quienes tienen indicación no deben demorar la vacunación una vez que esté disponible.

Los grupos de riesgo son:

Niños de 6 meses a 2 años

Mayores de 65 años

Embarazadas

Personal de salud

Personas con enfermedades crónicas

“La vacunación es necesaria, gratuita y obligatoria. Todos debemos vacunarnos para reducir la transmisión: nos protegemos nosotros y también a los demás”, subrayó.

Síntomas y cuándo consultar

La gripe H3N2 no se diferencia fácilmente de otras infecciones respiratorias en sus primeros signos. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, secreción nasal y tos.

El infectólogo recomendó consultar antes de enfermarse, para revisar el calendario de vacunas, y no demorar la atención médica cuando aparecen síntomas, especialmente en pacientes de riesgo.

“El mayor problema es la automedicación y llegar tarde a la consulta, cuando ya pueden aparecer complicaciones”, concluyó.