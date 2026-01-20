Descontrol en Pinamar: le quitaron la licencia al dueño de una concesionaria de Pilar por maniobras peligrosas.

Un empresario de Pilar, dueño de una agencia de vehículos ubicada en esa ciudad bonaerense, fue sancionado por el Ministerio de Transporte de la Provincia, que le inhabilitó la licencia de conducir luego de que se viralizara un video en el que se lo observa manejando una camioneta Volkswagen Amarok por los médanos de Pinamar mientras filma a un niño que conduce un cuatriciclo y a una mujer que circula en otro vehículo sin casco.

En medio de una temporada estival signada por varios hechos de inseguridad vial y descontrol de rodados, sobre todo en la zona de La Frontera de Pinamar, este caso vuelve a poner en foco la problemática del uso indebido de vehículos.

“Cuando un adulto naturaliza estas conductas y, peor aún, expone a un menor, no solo infringe la ley: rompe el contrato social básico del cuidado y el ejemplo”, señalaron desde la cartera de Transporte. “Un cuatriciclo no es un juguete para chicos y una 4x4 no te da vía libre para el descontrol. Son vehículos de potencia que requieren responsabilidad y conciencia vial”, resaltó la cartera que conduce Martín Marinucci.

A través de un comunicado publicado en su página web, el Ministerio de Transporte bonaerense informó que se le inhabilitó, de manera preventiva, la licencia de conducir a Marcos Palacios tras comprobar una conducta de extrema imprudencia mientras circulaba en los médanos de Pinamar.

“La medida dispuesta a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial determinó que el sancionado fue registrado conduciendo una camioneta y filmando con su teléfono celular a su esposa y a su hijo menor de edad mientras circulaban en cuatriciclos sin cumplir las mínimas condiciones de seguridad, exponiéndolos a un riesgo grave e innecesario, y poniendo en peligro a terceros”, indicó el organismo dependiente de Axel Kicillof.

En las imágenes se ve al conductor de la camioneta 4x4 manejando con una sola mano y mietras saca el brazo izquierdo por la ventanilla para grabar a los dos cuatriciclos que circulaban delante de él. Uno de los vehículos era conducido por un menor de edad.

La cartera de Transporte detalló las infracciones que quedaron expuestas en el empresario acusado y sus allegados:

• Los cuatriciclos no contaban con antena alta con banderín, elemento obligatorio para garantizar la visibilidad en zonas de dunas.

• La mujer, adulta, circulaba sin casco.

• “Un menor de edad era expuesto a una situación de riesgo extremo, en un contexto no habilitado y sin supervisión responsable”.

• El conductor filmaba mientras manejaba, “lo que se trata de infracción grave por distracción al volante”.

“Cabe remarcar que el infractor utilizaba los mismos vehículos que comercializa para realizar estas maniobras temerarias, y que no registra vehículos a su nombre, situación que también fue considerada en la evaluación administrativa”, agregó el comunicado. Desde el Ministerio se remarcó que no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada que viola la Ley Provincial de Tránsito N.° 13.927, la cual establece sanciones claras frente a maniobras que comprometen la seguridad vial.