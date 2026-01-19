El consulado argentino en Río de Janeiro recibirá a la abogada santiagueña detenida por hacer gestos racistas

La abogada argentina Agostina Páez será recibida por el consulado argentino en Río de Janeiro luego de que la policía brasileña la detuviera y le confiscara el pasaporte por hacer comentarios y gestos racistas en un bar de Ipanema, en la zona sur de la ciudad carioca.

Según confirmaron fuentes de la Cancillería argentina a LA NACION, la representación diplomática la recibirá en las próximas horas para “hablar de su situación y ver las vías para poder asistirla“.

La mujer, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, permanece retenida en Brasil por orden judicial, con colocación de una tobillera electrónica, en el marco de una investigación impulsada por la 11ª Comisaría de Rocinha. Como parte de esa medida, tiene prohibida de manera provisoria la salida del país.

La joven santiagueña fue acusada de realizar comentarios y gestos racistas contra el personal de un bar en Brasil (Foto: Redes Sociales)

“Los consulados están para asistir a todos los argentinos que se encuentren en el exterior y tengan un inconveniente”, remarcaron desde el consulado a este medio.

Páez, en tanto, está siendo investigada por injuria racial, figura que en Brasil fue equiparada al delito de racismo, que prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión y no contempla la salida con fianza.

El caso

El incidente por el que se la acusa ocurrió hace pocos días, el 14 de enero. Páez se encontraba junto a amigas en un bar de la zona cuando comenzó una discusión por un supuesto error en el pago de la cuenta. Uno de los empleados fue a revisar las cámaras de seguridad del establecimiento y observó cómo la joven se retiraba imitando a un mono y reproduciendo los sonidos del animal. También pronunció la palabra “mono”, utilizada de manera peyorativa y discriminatoria para referirse a personas negras.

Agostina Páez realizó movimientos que fueron considerados racistas contra el personal de un bar en Brasil

En ese sentido, se hicieron virales las imágenes que muestran a la mujer en ese momento y realizando el movimiento típico, que muchas veces se le vio a hinchas de clubes argentinos cuando enfrentan a equipos de Brasil por la Copa Libertadores o la Sudamericana. Mientras hacía estos gestos y también sonidos como los que emiten estos animales, Páez era llevada por sus amigas casi a los empujones, sacándola del lugar.

La víctima declaró a la policía que la mujer también lo había señalado con el dedo y proferido insultos raciales, llamándolo “negro” de forma despectiva.

Tras los hechos, la abogada de 29 años dialogó con el diario digital santiagueño Info del Estero y y aseguró estar “angustiada y con miedo”, al tiempo que reconoció que su accionar “fue un error” y que “no debería haber reaccionado así”. Según sus declaraciones sobre la noche de los incidentes, al momento de retirarse, los encargados del boliche no las dejaban irse.

Páez asegura que los empleados de este boliche comenzaron a burlarse de ellas y que, al terminar de efectuar el pago y cuando ya se retiraban, comenzaron a tocarse sus partes íntimas “como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían mientras nos grababan y ahí es que tengo esa reacción malísima. No debería haber reaccionado así”.