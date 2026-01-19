Blue Monday: por qué hoy se considera que es el “día más triste del año”

El Blue Monday, también conocido como el "día más triste del año", es el lunes 19 de enero en este 2026. La fecha toma lugar cada tercer lunes del primer mes del año, una jornada elegida según una fórmula que combina el cese de la temporada festiva, las metas del ciclo nuevo y deudas. La palabra “blue” que significa azul en inglés, se encuentra asociada con la tristeza y melancolía, como también con la temporada de invierno y frío en el hemisferio norte.

El origen del Blue Monday

La historia de esta particular fecha fue gracias Cliff Arnall, psicólogo británico y profesor del Centro De Aprendizaje de Lifelong de la Universidad de Cardiff. Realizó un estudio en 2005 por pedido de una agencia de publicidad, que tenía como cliente a la entonces compañía de viajes Sky Travel. La firma le solicitó establecer un día del año ideal para el comienzo de la planificación de las vacaciones de verano.

El concepto de Blue Monday se fue popularizando a lo largo del tiempo (Foto: Freepik)

La iniciativa buscaba identificar el momento oportuno para el mercado, para poder alcanzar un significativo incremento en sus ventas. De esta manera, Arnall creó una fórmula que reunía distintos factores, variables y condiciones que pudieran brindar un resultado concreto. Los aspectos a tener en cuenta son:

El clima.

Las deudas navideñas o posteriores a las fiestas.

El fracaso de los propósitos de Año nuevo.

Falta de motivación.

Tiempo consumido en actividades culturales.

Tiempo consumido en relajación.

Tiempo consumido durmiendo.

Tiempo transcurrido desde Navidad.

En el Blue Monday se conjugan varios factores que dan tristeza (Foto: Freepik)

Gracias a este curioso cálculo, se pudo determinar que el tercer lunes del mes de enero es el día más triste del año. El 24 de enero de 2005, la agencia Sky Travel anunció esta jornada por primera vez a través de un comunicado. Muchas personas sostienen que esta fórmula carece de validez o sustento científico. Su precisión puede variar también, según las costumbres, tradiciones y lugares del mundo, como es el caso de la Argentina y muchos países del hemisferio sur que se encuentran en verano.

¿Por qué es el “día más triste del año”?

La jornada establece que cada tercer lunes de enero, las personas se sienten más tristes y desmotivadas. Luego de las fiestas, los balances de fin de año, viajes y agenda ocupada, este día presenta un cansancio y enfrentamiento con los propósitos a cumplir, lo que provoca que muchos se sientan abrumados.

Un factor clave para comprender este día es su localización geográfica. Sus orígenes remontan al hemisferio norte, donde la temporada invernal tiende a ser fría, con días cortos y la presencia de nieve, condiciones que pueden afectar a ciertas actividades, compartir tiempo al aire libre y salir del hogar.

El Blue Monday se encontró al buscar que una empresa venda más Shutterstock - Shutterstock

Otras interpretaciones refieren que la denominación “blue”, que en inglés significa azul, expresa las emociones de tristeza. Este color es usualmente asociado con este sentimiento en la cultura popular. Un ejemplo claro de esto es la película Intensamente, en el que el personaje llamado Tristeza es encarnado por un ser azulado.

Algunas personas agregan, también, que las deudas y metas a cumplir durante las primeras semanas del año nuevo pueden causar cierto estrés y generar una gran desmotivación a las personas.