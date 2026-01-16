Cómo fue el accidente de Bastián en Pinamar y qué se sabe del estado de su salud

Bastián J., el niño de 8 años que se encuentra en estado delicado tras el choque entre una camioneta y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar, fue trasladado a Mar del Plata. Según indicaron en LN+, el menor fue derivado el jueves 15 de enero cerca de las 16.30 horas por vía aérea al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI), donde será operado por tercera vez.

“En el día de la fecha, y teniendo en cuenta la mejoría de los parámetros clínicos, se informa que el paciente masculino se encuentra en condiciones clínicas para un traslado seguro”, indicó el último parte médico.

En menos de 24 horas, el pequeño fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea para frenar hemorragias internas. Este viernes, se informó que sufrió “múltiples fracturas de cráneo” y volverán a intervenirlo.

Bastian sufrio "multiples fracturas de craneo"

Cómo fue el hecho

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, Bastián viajaba en el UTV, que era conducido presuntamente por una amiga del papá del niño. La mamá no estaba cuando se produjo el episodio. En el vehículo también iban otros dos menores.

Como consecuencia del impacto, el niño golpeó su cuerpo contra uno de los parantes que forman parte de la estructura de la cabina, lo que le provocó lesiones internas de extrema gravedad.

Choque entre una camioneta y dos UTV en Pinamar

Tras el choque, una médica que se encontraba en el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al hospital. Desde entonces, permanece bajo estricta observación médica, mientras su familia y el personal de salud siguen minuto a minuto su evolución.

Los vehículos quedaron preservados para la realización de pericias, con el objetivo de determinar cómo se produjo el choque y si alguno circulaba fuera de las normas permitidas en ese sector. La causa quedó caratulada como lesiones culposas y continúa bajo investigación judicial.

Cómo es la zona de La Frontera en Pinamar

Movimiento de vehículos en la zona de La Frontera, en Pinamar Marcelo Aguilar - LA NACION

“La circulación de vehículos en los médanos debería estar prohibida”. A partir de esa coincidencia, el especialista en seguridad vial, Gustavo Brambati, y el abogado penalista, Rodrigo Tripolone, analizaron la zona de La Frontera, en Pinamar.

“El área donde ocurrió el hecho es súper peligrosa: es una gran anarquía”, puntualizó Brambati. “Allí, en los médanos, pueden surgir situaciones inverosímiles y difíciles de resolver, agregó.

Gustavo Brambati y Rodrigo Tripolone

Desde la cosmovisión del especialista en seguridad, “en estos lugares donde hay libre albedrío los controles deben ser más rigurosos. Porque cuando un auto vuelca, los vehículos suelen caerse sobre los ocupantes“.

“La Frontera debería contar con las habilitaciones específicas para que este tipo de rodados, como son los UTV, puedan circular sin problemas”, remató Brambati.

Un abogado penalista sembró dudas sobre la investigación del choque

En diálogo con LN+, el abogado penalista Carlos Dieguez sostuvo que la situación procesal podría cambiar de manera significativa dependiendo de la evolución médica del menor. “Según cómo prospere su salud, va a ir mutando la calificación legal”, explicó.

Dieguez planteó como llamativo que el conductor de la camioneta no se encuentre detenido. Según detalló, el Código Penal y la Ley Nacional de Tránsito 24.449 contemplan sanciones severas en casos de conducción imprudente o temeraria.

Carlos Dieguez, abogado penalista

“Es raro que no esté detenido. La ley prevé la detención cuando hay conducción imprudente, temeraria, parabrisas polarizados, falta de oblea de VTV. Son prohibiciones absolutas”, enumeró el penalista, tras remarcar que la acumulación de infracciones puede tener un fuerte peso en la causa.

Un campeón del Dakar analizó los accidentes de La Frontera en Pinamar

El tricampeón del Dakar Marcos Patronelli analizó lo que sucede cada verano en ese sector y alertó sobre los riesgos que se repiten temporada tras temporada.

En diálogo con LN+, el piloto fue contundente: “Tiene que haber orden y disciplina. Yo me enojo porque participo todos los veranos en la costa atlántica y no puede ser lo que pasa".

Y siguió: “Si vieras los videos de Pinamar, se paran todos en una línea y hacen picadas, corren como locos todas las tardes”. Para Patronelli, el principal problema no es el uso de estos vehículos en sí, sino la falta de límites claros y de conciencia sobre el peligro.

Marcos Patronelli, campeon del Dakar

El campeón del Dakar explicó que el escenario más peligroso no es la playa, sino las dunas. “En los médanos no sabés qué hay del otro lado. Ahí están los encuentros, los choques y los accidentes”, advirtió. Según señaló, la combinación de velocidad, falta de visibilidad y maniobras imprudentes termina generando situaciones graves, como la ocurrida en los últimos días.

Patronelli sostuvo que muchos usuarios subestiman el riesgo o directamente no lo dimensionan. “Tenés gente que la tiene clara y chicos que no. Con orden se evita que hagan picadas. Está buenísimo andar, pero así se lastiman”, afirmó.