Gaspar Zárate y Javier Furlong: los “maestros de defensa personal” que se hicieron virales con sus videos

Son dos hombres frente a una cámara y una escenografía mínima. Uno de ellos, el mayor, explica con aplomo que dará consejos de defensa personal: cómo defenderse de un ataque con cuchillo; su asistente simulará ser el ladrón. Es un tipo de video del que hay miles en YouTube: todos ofrecen técnicas para neutralizar el ataque tomando el arma con un movimiento rápido de las manos y el cuerpo.

En el video, sin embargo, la clase deriva rápidamente en un experto que recibe cachetadas, puñaladas con un cuchillo de plástico y más de parte de su aprendiz, que incluso le pega con una espátula. El video es de 2018 y tiene una circulación permanente en grupos de WhatsApp y suele reaparecer en YouTube, TikTok y Twitter: como no tiene marcas de origen, se suele suponer que es alguna emisión de un programa de cable desconocido.

El asistente “es mi amigo Javier Furlong, que es malabarista y se fue a vivir a Córdoba”, detalla Gaspar Zárate, el hombre que en los videos hace de fallido profesor de defensa personal. Furlong fue a visitar a su amigo a Berisso. “Una noche habíamos cenado tortilla de arvejas y nos dieron ganas de filmar un video cómico, por eso utilizamos una espátula como herramienta, porque es el utensilio que teníamos más a mano, lo acabábamos de usar para servir la comida”, recuerda este mago, actor, clown y humorista, que también es profesor de teatro en varios colegios públicos en Berisso, donde vive.

Zárate publica muchísimos videos con humor. “Publico en Facebook e Instagram y he recibido comentarios de personas de México, Uruguay, Paraguay y Chile, entre otros”, explica. También está incursionando en TikTok, donde sus videos circulan republicados por otros usuarios; la mayoría desconoce su origen.

El de 2018 se hizo viral e incluso llegó a Estados Unidos: salió como curiosidad en el programa de Ellen DeGeneres, The Ellen Show, y también fue comentado por varios medios argentinos y mexicanos.

Sueños por cumplir

A pesar de que estos videos graciosos cuentan con miles de reproducciones en todo el mundo, el entrevistado dice que nunca recibió dinero ni propuestas de trabajo por haber creado esos contenidos, que sigue actualizando en forma periódica en su canal; de hecho hay más “sesiones” de defensa personal, además de todo tipo de videos cortos de humor que crea Zárate. Lo que más desea, dice, es que la gente se entretenga y se ría por un rato al ver sus videos. “Lógicamente, con estos posteos también tengo la esperanza de que me convoque alguna productora para trabajar de actor”, dice.

“Voy a seguir publicando cosas divertidas, porque la gente me escribe y me pide más. Incluso muchos usuarios me dan ideas sobre tutoriales de defensa personal. En esos casos, yo primero investigo acerca de cómo es la técnica y en base a eso realizo la sátira”, relata, y agrega que si su amigo viaja a Berisso en marzo, se van a encontrar para grabar nuevos episodios.

