El ministro de Salud opinó sobre la adquisición de la vacuna de Pfizer

20 de diciembre de 2020 • 21:47

El ministro de Salud, Ginés González García, hizo algunas declaraciones en televisión durante este domingo y se refirió a la advertencia del presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, y otros referentes de la oposición sobre un posible pedido de coimas en el marco de la no adquisición de la vacuna de Pfizer.

"Vamos a salir explicar lo que están diciendo referentes de la oposición, que no saben hacer campaña de otra manera que no sea agrediendo, cuando uno no tiene programa, no tiene propuestas, dice semejantes cosas sobre alguien, mientras está todo el país en vilo...", lanzó Ginés.

Según indicó el ministro, todas las vacunas se prueban primero en aquellos que tienen menor riesgo potencial. "Se aprueban primero para las personas entre los 18 y los 60 años, por eso todavía ninguna vacuna está autorizada para mayores de 60 años y para embarazadas", contó en TN.

"La negociación está a pleno ritmo con Pfizer. Fue con el primero que negociamos y estoy un poco molesto. El laboratorio vino acá e hizo la experiencia más grande. Lo recibió el Presidente y lo hicieron en el Hospital Militar. Una cantidad de cosas que nos mejoraban el vínculo", detalló. Y agregó: "Tengo confianza y la esperanza de poder cerrar la negociación, creo que esta semana lo vamos a tratar de resolver de las dos partes".

Mientras que horas antes, participó de una entrevista en A24 donde le consultaron sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien le envió este viernes un duro mensaje a los ministros y legisladores del Frente de Todos ("Los que tengan miedo o no se animan vayan a buscar otro laburo"), Ginés evitó entrar en polémicas.

"Trabajo todos los días y me importa mucho lo que opinan mis colegas. Jamás me iría de un lugar en esta situación y la peleo todos los días. Siempre tuve vocación de servicio, no me hago el héroe", expresó el ministro.

Respecto de la cantidad de contagios diarios y la situación epidemiológica del país, el titular de la cartera sanitaria alertó sobre las fiestas.

"Estos fines de semana largos fueron muy duros y tenemos mucho miedo respecto a las fiestas. Por eso salimos todos los ministros el martes, desde la propia Casa Rosada, a decir que hay que tener cuidados", relató.

Y, por último, concluyó: "La verdad, no hay ninguna receta que supere a que uno no cumpla con el distanciamiento, con el cuidado y el barbijo. Si eso pasa, lamentablemente, podemos complicar no solamente el post-verano, podemos complicar el verano, mucho más cuando se relaja en una vacación".

