Grabó un video: “Por ignorancia desconocía lo que era el racismo”, dijo la abogada influencer argentina detenida en Brasil

SANTIAGO DEL ESTERO.– Tras un cambio en su estrategia de defensa, Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña detenida en Brasil por racismo, posteó hoy un video que subió a sus redes sociales en el que pide disculpas por su accionar, en referencia a los gestos que realizó de cara a un grupo de empleados de un bar de Río de Janeiro, imitando a un mono, que quedaron grabados y se hicieron virales.

Ayer ya había trascendido un audio en el que pedía disculpas y admitía haber cometido un error al ejecutar esos gestos, pero ahora lo hizo mediante un video: allí recalca que no lo había hecho antes por consejo de sus anteriores abogados y, como viene pasando con cada una de sus intervenciones, despertó críticas y muestras de apoyo.

"Cometí un error": el pedido de disculpas de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil y el giro en su defensa

“Quiero pedir disculpas públicamente, es algo que tenía ganas de hacerlo, pero por recomendación de mis abogados no lo hacía, no me lo recomendaban. Pero con mi nueva abogada, la doctora Carla Junqueira, con quien hable y me dijo que debería haberlo hecho, es que siento la libertad para poder hacerlo”, indicó en el inicio de su descargo.

“Sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal y que mi reacción ha sido muy grave, me he equivocado y estoy asumiendo mi responsabilidad y pagando las consecuencias de eso. Realmente pido disculpas de todo corazón a todas las personas que se han sentido ofendidas, heridas y humilladas por mi actitud”, sostuvo Páez.

El video de Agostina Páez

La abogada santiagueña de 29 años es investigada por injuria racial luego de realizar la mímica de un mono frente al personal de un bar de Ipanema. El cambio de su estrategia se selló tras una reunión de dos horas en Río de Janeiro, donde la joven permanece con una tobillera electrónica en un barrio alejado de la zona turística, con la abogada brasileña Carla Junqueira. Junqueira asumió formalmente la representación tras una ruptura con el abogado anterior, Ezequiel Roitman, a quien Páez revocó el poder debido a discrepancias en la estrategia de defensa.

La elección de Junqueira no es casual: la letrada fue quien lideró la querella de Thelma Fardin, logrando la histórica condena de Juan Darthés en la justicia brasileña. “Dejaré de enfocarme en el fondo de la acción. Ya no vamos a discutir si lo hizo o no. Ella lo hizo, se equivocó y cometió un delito”, explicó Junqueira en una entrevista con LA NACION.

La nueva táctica busca humanizar a la acusada frente a una opinión pública brasileña que ha seguido el caso con indignación. “Lo lamento profundamente, lamento haber contribuido a ese dolor que, por ignorancia, desconocía lo que era el racismo y ahora interiorizándome, aprendiendo y escuchando entiendo lo delicado que es. Ahora entiendo que no es una simple ofensa, sino que es violento para aquellas personas que lo han sufrido y que hasta el día de hoy lo sufren”, remarcó hoy Paéz en la grabación de 2 minutos 20 segundos.

Agostina Páez realizó movimientos racistas contra el personal de un bar en Brasil

En otro tramo de su video recordó que ya hace dos meses que está “enfrentando un proceso judicial”, y que esto “ha sido muy duro” para ella, al mismo tiempo que recalcó: “Me ha obligado a interiorizarme de lo que es el racismo, a rever mis actitudes, a cuidar mis palabras, a ser más consciente y respetuosa. He estado leyendo, escuchando, interiorizándome profundamente de lo que es el racismo”.

Sobre la problemática racial, Páez reconoció que “antes no lo veía, lo desconocía o no le daba la importancia que realmente tiene” y además aclaró: “Diciéndoles esto no me estoy justificando, sino reconociendo mi falta, mi error, mostrándome arrepentida y pidiéndoles perdón, sinceramente, a quienes se hayan sentido ofendidos”.

Por último, la joven afirmó que “esta experiencia dolorosa” le ha servido “para tomar conciencia” y que espera que “con esto, muchos tomen conciencia lo que es el racismo. Me he equivocado, he reaccionado mal y estoy pagando por eso. Gracias por escucharme, por la oportunidad de pedir perdón y mostrarme arrepentida”, concluyó.

La situación de la abogada santiagueña es compleja debido a un reciente endurecimiento legal en territorio brasileño. Tras la sanción de la Ley 14.532 en 2023, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo. Esto transformó una figura que antes era excarcelable mediante fianza en un delito imprescriptible, con penas que oscilan entre los 2 y los 5 años de reclusión.