A qué hora juega hoy River vs. Bragantino y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Sudamericana

Bragantino y River se enfrentan este jueves a las 21.30 (hora argentina) en el partido correspondiente a la tercera fecha de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos le bajarán el telón a esta jornada en el Grupo H ya que previamente, a partir de las 19, Carabobo recibe a Blooming.

La transmisión del encuentro entre los brasileños y los argentinos estará a cargo de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y el plan Premium de Disney+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El Millonario lidera la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos. En la primera fecha empató 1 a 1 como visitante con Blooming por los goles de Sebastián Driussi -R- y Antony Vásquez Arcila -B-. Luego, en su estreno como local, derrotó por la mínima diferencia a Carabobo gracias a otro tanto de Driussi, que recientemente se lesionó en el Superclásico y está afuera por casi un mes por un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho.

Sin Driussi, el ‘Chacho’ tiene la duda en la ofesiva de ubicar como titular a Joaquín Freitas o Maximiliano Salas para acompañar a Facundo Colidio. La otra incertidumbre es si juega el ecuatoriano Kendry Páez o lo hace Ian Subiabre.

River buscará derrotar a Bragantino para alejarse en lo más alto de la tabla de posiciones de su zona Manuel Cortina

El conjunto brasileño, por su parte, se mantiene en el tercer puesto de la clasificación general del Grupo H con tres unidades al igual que Carabobo, pero los venezolanos están segundos por haber derrotado a Bragantino por 1 a 0 en la jornada inicial. Se clasificó a esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. El único argentino del plantel es José Herrera, que llegó a principios de este año proveniente de Fortaleza.

Bragantino vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Jueves 30 de abril.

: Jueves 30 de abril. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Cicero de Souza Marques de Brasil.

: Cicero de Souza Marques de Brasil. Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Bragantino vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 (horario argentino) en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Eduardo 'Chacho' Coudet sabe que más allá de ganar, el hincha quiere alto nivel de juego JUAN MABROMATA - AFP

Posibles formaciones

Bragantino : Tiago Volpi; José Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

: Tiago Volpi; José Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Joaquín Freitas o Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.58 contra 2.94 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.03.