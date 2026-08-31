Gracias al fenómeno de El Niño, pronto tendremos un vistazo de las temperaturas futuras

WASHINGTON.― El fenómeno de El Niño de este año, que está batiendo récords, hará algo más que simplemente desplazar y realzar los patrones de calor, lluvias extremas y sequías en todo el mundo. También le dará al planeta un adelanto de finales de la década de 2030.

Esto se debe a que este El Niño actuará como una máquina del tiempo climática, elevando temporalmente las temperaturas globales a niveles que, de otro modo, podrían no alcanzarse hasta dentro de otra década aproximadamente.

Según un análisis del climatólogo Zeke Hausfather que fue compartido con The Washington Post, existe alrededor de un 95% de probabilidades de que 2027 se convierta en el año más caluroso registrado en la Tierra —superando el último récord, de 2024— debido a que la combinación de El Niño y el cambio climático podría disparar las temperaturas globales a alrededor de 1,76 grados Celsius (3,17 grados Fahrenheit) por encima de los promedios preindustriales.

Existe alrededor de un 95% de probabilidades de que 2027 se convierta en el año más caluroso registrado en la Tierra Ahmed Gomaa - XinHua

Descrito como “asombroso” por Hausfather, quien investiga y analiza el clima para Stripe, Carbon Brief y Berkeley Earth, este valor estaría tan por encima de la tendencia de calentamiento de la última década que podría llevar las temperaturas globales a niveles que no se esperarían bajo esa tendencia hasta alrededor de 2037.

“No estoy seguro de que la gente se haya dado cuenta de lo locos que serán la segunda mitad de 2026 y 2027 para las temperaturas globales, tras un evento de El Niño que está batiendo récords”, escribió Hausfather en X.

Actualmente, hay casi un 50% de probabilidad de que 2026 se convierta en el año más cálido registrado, según el análisis de Hausfather, que considera el promedio de varios conjuntos de datos de temperatura diferentes. Es posible que 2026 establezca un récord en algunos, pero no en todos, estos conjuntos de datos.

La combinación de El Niño y el cambio climático podría disparar las temperaturas globales a alrededor de 1,76 grados Celsius He Canling - XinHua

Jim Hansen, director del Programa de Ciencia, Conciencia y Soluciones Climáticas de la Universidad de Columbia, dijo que espera que 2026 se convierta en el año más cálido, pero que solo mantendrá esa corona hasta que 2027 la supere. Existe una señal mucho más fuerte de calor récord en 2027 porque el aumento de las temperaturas del aire causado por El Niño se retrasa ligeramente con respecto al aumento de las temperaturas oceánicas.

Una temperatura global de 1,76 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales en 2027 sería aproximadamente 0,29 grados Celsius más alta de lo esperado según la tendencia de calentamiento de la última década.

Según las predicciones de temperatura de Hausfather para el próximo año, el 50% central de los pronósticos oscila entre 1,67 grados Celsius y 1,85 grados Celsius por encima del promedio preindustrial. En el extremo superior de ese rango, las temperaturas globales en 2027 saltarían aproximadamente 13 años por delante de la tendencia de calentamiento reciente, alcanzando niveles que, de otro modo, se volverían típicos alrededor de 2040. El extremo inferior representaría un impulso de 7 años, hasta alrededor de 2034.

Las temperaturas globales en 2027 saltarían entre siete y 13 años por delante de la tendencia de calentamiento Jaap Arriens - XinHua

Hausfather dijo que este evento de El Niño está ocurriendo además de una “fuerte aceleración en la tasa de calentamiento asociada con las emisiones continuas de gases de efecto invernadero”. Tanto él como Hansen también mencionaron que la disminución de los aerosoles atmosféricos —que históricamente han compensado parte del calentamiento— está contribuyendo a la aceleración del calentamiento.

Aunque Hausfather espera que 2028 sea más fresco que 2027, añadió que “las emisiones humanas están añadiendo al sistema climático una cantidad de calor equivalente a un El Niño permanente cada década”. En otras palabras, las temperaturas globales en 2027 darán un gran paso hacia arriba, aunque temporal, y es poco probable que continúen permanentemente en esos niveles o por encima de ellos por ahora.

Estos aumentos de temperatura también tendrán consecuencias para el vapor de agua atmosférico. Debido a que la capacidad de transporte de vapor de agua del aire aumenta a una tasa del 7 por ciento por grado Celsius, es posible —si no probable— que 2027 también establezca un nuevo récord mundial de humedad, superando a 2024. En 2025, The Post mapeó las zonas de humedad creciente del planeta y mostró cómo están estrechamente relacionadas con un riesgo creciente de precipitaciones extremas.

Durante El Niño, enormes reservas de calor oceánico del Pacífico occidental se extienden hacia el este, llegando finalmente a la costa oeste de América del Sur. La actividad de las tormentas eléctricas se desplaza con ese calor, transfiriendo calor del océano y bombeándolo hacia lo alto de la atmósfera. Los vientos y la circulación atmosférica redistribuyen entonces ese calor más allá del Pacífico tropical y alrededor del globo, elevando las temperaturas globales.

Es por eso que los eventos fuertes de El Niño a menudo aparecen como un escalón ascendente en los gráficos a largo plazo de las temperaturas globales. Pero este El Niño no solo será fuerte. Impulsado por la tendencia de calentamiento a largo plazo del planeta, probablemente empequeñecerá a los seis más fuertes que lo precedieron en 2015, 1997, 1982, 1972, 1888 y 1877; este último contribuyó a una hambruna mundial que provocó la muerte del 3 al 4% de la población mundial.

Las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial central, donde se mide la fuerza de El Niño, ya han batido récords durante 75 días seguidos. No se espera que esa racha termine pronto. Las temperaturas en el Océano Pacífico ecuatorial pueden aumentar más de 4,0 grados Celsius por encima del promedio (7,2 grados Fahrenheit) para diciembre, rompiendo el récord anterior por más de un grado Celsius.

The Post está rastreando estos récords de forma regular —y mapeando los efectos dominó potencialmente significativos en el clima— en un rastreador de El Niño. Esos efectos climáticos variarán de un lugar a otro. Pero el pico de temperatura empujará brevemente a todo el planeta hacia su futuro más cálido.

Metodología

Las anomalías históricas de la temperatura global de Zeke Hausfather se basan en un promedio de seis conjuntos de datos, obtenidos de la NOAA, la NASA, la Oficina Meteorológica del Reino Unido, Berkeley Earth, el ECMWF y la Agencia Meteorológica Japonesa. La posibilidad de un récord en 2026 varía según el conjunto de datos que se utilice.

Los pronósticos de temperatura de la superficie del mar para el El Niño de este año, del ECMWF, se compararon con los promedios de 1993 a 2016 para calcular las anomalías de temperatura. Las temperaturas de la superficie del mar durante los eventos históricos de El Niño se visualizaron utilizando datos del Proyecto de Reanálisis del Siglo XX de la NOAA-CIRES y se compararon con los promedios de 1993 a 2015 para calcular las anomalías de temperatura.

Aunque varios de estos eventos ocurrieron en el pasado lejano, antes de la era satelital, sus patrones han sido reconstruidos a partir de registros históricos, como los diarios de a bordo de los barcos, para proporcionar una estimación de las condiciones probables.

Por Ben Noll