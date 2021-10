Ser madre es la mayor bendición, ese milagro que no se compara con nada.

Llegan a alegarte cada segundo, y entender cuál es el verdadero amor.

Cuando creí que ya no era posible, la Virgen me regaló dos. Esas dos personas que son lo mejor que me pasó en la vida.

Gracias Mary y Marcos por hacerme la mujer más feliz sobre esta tierra. Gracias por existir. Los amo con todo mi corazón.