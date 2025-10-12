Gran Fondo Argentina: cuáles serán los cortes de tránsito por la carrera de bicicletas en Buenos Aires
La tercera edición del evento se realizará este domingo con recorridos de 60 y 124 kilómetros; habrá interrupciones totales entre las 4.30 y las 12 horas
- 3 minutos de lectura'
La ciudad de Buenos Aires será escenario este domingo del Gran Fondo Argentina 2025, una carrera de bicicletas que implicará cortes de tránsito en autopistas y avenidas desde las primeras horas del día. Según informaron los organizadores, la largada será a las seis de la mañana desde el cruce de las avenidas Calabria y Rosario Vera Peñaloza, en Puerto Madero.
Por la carrera, habrá cortes totales de tránsito entre las 4.30 y las 12 en las principales autopistas y avenidas de la ciudad. Las restricciones regirán en avenida Cantilo (sentido al norte), avenida Lugones (sentido al sur), autopista Illia (en ambas direcciones), autopista 25 de Mayo (hacia el oeste y hacia el Centro), Paseo del Bajo (en dirección norte y al Centro), autopista Perito Moreno (hacia el oeste y al Centro) y autopista 9 de Julio Sur (sentido a Barracas y al Centro).
También se interrumpirá la circulación en diversas calles de Puerto Madero y Retiro, entre ellas Alicia Moreau de Justo, Rosario Vera Peñaloza, Julieta Lanteri, Calabria, Boulevard de los Italianos, Cecilia Grierson, Antártida Argentina y Castillo, por donde pasarán los competidores en la largada y la llegada.
El Gran Fondo Argentina, declarado de interés deportivo por la Legislatura porteña a propuesta de la diputada Patricia Glize, se realiza por tercer año consecutivo y está diseñado para que ciclistas de todas las edades y niveles participen en un circuito cerrado al tránsito. La diputada destacó que el evento “conecta al ámbito público y privado, fomentando el turismo, el deporte, el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable”.
El circuito de este año ofrece un recorrido que enlaza algunos de los paisajes más emblemáticos de Buenos Aires. Desde la zona de Puerto Madero y la Costanera Norte, los competidores atravesarán el Paseo del Bajo, los alrededores del estadio Monumental y el de Vélez, y todo el anillo de autopistas porteñas —Illia, 25 de Mayo y Perito Moreno—. A lo largo del trayecto habrá señalización específica para indicar los carriles según la velocidad promedio: el izquierdo será para ciclistas que circulen a más de 39 km/h, el central para aquellos que lo hagan a partir de 29 km/h y el derecho, destinado a velocidades desde 19 km/h, tendrá prioridad para ambulancias y personal de seguridad.
El evento contempla dos distancias: una corta, de 60 kilómetros, y una larga, de 124. Ambas categorías compartirán el mismo punto de partida y llegada, ubicado junto al Anfiteatro Niní Marshall, en el Parque Campaña del Chaco.
Para la salida, los corrales de largada se abrirán a las cinco de la mañana y se cerrarán a las 5.50. Para ingresar, los participantes deberán portar la pulsera identificatoria y los números visibles en bicicleta y casco. No se permitirá el acceso a un corral distinto del asignado, salvo que el competidor desee unirse a grupos que partan desde posiciones posteriores.
Por su magnitud y extensión, el Gran Fondo Argentina implicará un amplio operativo de seguridad y control en las principales vías de la ciudad. La organización informó que se dispondrá de señalización, vallas y banderilleros a lo largo de todo el recorrido, así como personal médico y ambulancias en distintos puntos del trayecto.
- 1
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 2
Videos: los dramáticos momentos en que explota la maqueta de un volcán en una feria de ciencia
- 3
Día del Dulce de Leche: la curiosa historia de cómo nació este manjar típico argentino
- 4
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”