Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este domingo 12 de octubre existen alertas amarillas y naranjas por tormentas eléctricas que se sucederán a lo largo de la jornada en al menos 11 provincias.

Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, están previstas tormentas en el este de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. En tanto, existen alertas por vientos fuertes en Santa Fe, Tierra del Fuego, La Pampa, Santiago del Estero y Jujuy.

La provincia de Buenos Aires será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. La máxima se ubicará en 18°C y la mínima en 14°C.

Las provincias bajo alerta amarilla y naranja de este domingo 12 de octubre

Similares condiciones meteorológicas se prevén para las provincias Chaco y Formosa y de la región mesopotámica, específicamente para el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes. No obstante, para el resto del territorio correntino y la provincia de Misiones, la alerta se emitió en color naranja, lo que significa que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Allí, el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas que pueden estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, con valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 mm. La máxima se ubicará en 28°C y la mínima en 20°C.

Por otro lado, el SMN emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes para Santa Fe, Tierra del Fuego, La Pampa, Santiago del Estero y Jujuy. En estas provincias, los vientos del sector sur se sentirán con velocidades de entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. En el extremo sur del país, las ráfagas podrían superar los 90km/h.

El tiempo en CABA

En la ciudad de Buenos Aires (CABA) cambia el tiempo drásticamente. Luego de una semana con temperaturas por encima de los 20°C, poca nubosidad, sol y baja humedad, el domingo se presentará con marcadas precipitaciones a lo largo del día tras el inicio tormentoso de la noche del sábado.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este domingo 12 de octubre

Según indicó el SMN, se prevé que las lluvias empiecen desde la madrugada con ráfagas de viento del sector oeste de hasta 45 kilómetros por hora. Sin embargo, las probabilidades de precipitaciones se mantienen entre el 10 y el 45%.

La temperatura tendrá su máximo durante la tarde, cuando alcance los 18°C y la mínima a la noche con 14°C, que contrastarán con los 21°C del sábado. Se espera que con el pasar de las horas el cielo se despeje y mejoren las condiciones en el inicio de la semana.