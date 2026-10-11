Gran Fondo Buenos Aires: qué autopistas y avenidas está cortadas este domingo por la carrera de ciclismo

Este domingo hay importantes cortes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires por la realización de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, una competencia de ciclismo que convoca a más de 3500 participantes y que obliga a restringir la circulación en autopistas y avenidas clave de la Capital.

La prueba cuenta con dos recorridos: uno de 46 kilómetros, correspondiente al Medio Fondo, y otro de 129 kilómetros, del Gran Fondo. La largada estaba prevista para las 6 de la mañana desde el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, que también funcionará como punto de llegada.

La Ciudad de Buenos Aires es escenario de una carrera de ciclismo de ruta amateur

El evento atravesará algunos de los corredores más transitados de la ciudad: Av. General Paz, Av. Cantilo, Av. Lugones, Paseo del Bajo, Av. 9 de Julio Sur, Autopista 25 de Mayo y Autopista Perito Moreno.

En esos sectores habrá cortes totales de circulación mientras se desarrolle el paso de los competidores. Según se informó, las restricciones se aplicarán de manera temporal y se irán levantando progresivamente a medida que avance la carrera y los ciclistas completen los distintos tramos del recorrido.

Desde la organización señalaron que el objetivo es recrear las condiciones de las grandes pruebas internacionales de ciclismo de ruta, con los corredores completamente liberados del tránsito vehicular.