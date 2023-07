Habeas corpus: controversia por una ciudadana rusa “retenida” en Ezeiza hace cinco días

escuchar

Elena Iakina, de 59 años, una ciudadana rusa que se fue de vacaciones a Miami y pretendía volver a Buenos Aires, donde vive actualmente, quedó retenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando pisó suelo argentino. Así lo denuncia su abogado, Cristian Rubilar. Según el profesional, Iakina, ya lleva cinco días en una habitación no tiene ni una ducha para higienizarse. Además, advierte, la mujer es hipertensa y requiere de una alimentación especial. Sin embargo, desde la Dirección Nacional de Migraciones explicaron a este medio que no está detenida, pero que no puede ingresar al país, porque no cuenta con la visa correspondiente.

“No hay ninguna persona detenida ni a disposición de Migraciones. Sí hay una ciudadana de nacionalidad rusa, cuya identidad no puedo confirmar, que fue inadmitida por falta de visa. Si bien ella podría irse, todavía se encuentra en Ezeiza porque interpuso un segundo habeas corpus, cuando ya hubo otro que fue favorable a Migraciones. La Argentina y Rusia tienen un acuerdo de facilitación que permite el ingreso sin visa con posibilidad de permanencia por 90 días en períodos de 180 días. Si se excede ese período resulta necesaria la visa”, explican desde Migraciones a LA NACIÓN. Y agregaron: “Esta ciudadana ya había permanecido 90 de 180 días y pretendió volver a ingresar aunque sin la visa correspondiente. Por lo tanto fue inadmitida por falta de documentación válida exigida”.

“Básicamente, le aplicaron el tratado de restitución de desertores de Rusia y eso es ilegal porque la señora vive en la Argentina, y a los habitantes no se le practican los tratados. Ella alquila un departamento en la Argentina y trabaja de manera remota. Llegó al país el 23 de marzo de este año. Está arrestada sin la orden de una autoridad competente. Yo me pregunto por qué los empleados de Migraciones actúan como si fueran gente del consulado ruso”, responde Rubilar.

El abogado señala que Iakina había solicitado la ciudadanía argentina, aunque aún no fue otorgada. Sin embargo, argumenta que “el ser un habitante es una cuestión probatoria”. Es decir que, según Rubilar, tener un contrato de alquiler de largo plazo y la voluntad de vivir en el país es motivo suficiente como para que Migraciones “no tenga la potestad de impedirle el ingreso al país”.

“Interpusimos un habeas corpus el viernes y fue rechazado. Yo apelé pero no recibimos respuesta, cuando debería ser respondido a la brevedad. Desde el viernes que está paralizado porque no le asignaron un juez. Yo presente una queja por denegación de justicia y en la Corte Suprema y nadie responde por la feria. Un habeas corpus se tiene que definir en cuestión de horas”, resalta el abogado.

Y agrega: “El aeropuerto de Ezeiza no es un establecimiento penitenciario federal, no tiene duchas, no tiene camas. La señora es hipertensa y tiene la presión por las nubes porque come lo que le dan. Ella no es una turista, es una ciudadana que quiere volver a su país”.

En febrero pasado, se conoció el caso de ciudadanas rusas embarazadas que intentaban ingresar al país en condiciones, según Migraciones, “irregulares”. En ese momento, el representante legal de las mujeres presentó un habeas corpus que les permitió la entrada. El juez federal Luis Armella sostuvo que, si bien no son las formas de ingresar en el país, no era apropiado deportarlas después de cuatro días cuando algunas ya estaban con contracciones. Entendió que por cuestiones humanitarias podían entrar en la Argentina y firmó un ingreso provisorio.

