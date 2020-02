Saúl Jiménez encontró los ahorros de un comerciante que había perdido todo en un incendio Crédito: Facebook Oscar Alberto Calvo

Saúl Jiménez, el albañil que se convirtió en noticia después de encontrar $250.000 entre los escombros de una obra y devolvérselos a su dueño brindó una entrevista a El Trece, en la cual afirmó que nunca en su vida había visto esa cantidad de plata y relató la reacción de sus hijos ante su decisión: "Se pusieron muy contentos, ellos aprenden el ejemplo que uno les da en la vida".

En diálogo con Joaquín "Pollo" Álvarez y Sandra Borghi, Jiménez contó: "No dudé un segundo en devolverlo, para que una familia que perdió absolutamente todo, vuelva a salir adelante. Esa plata no me pertenecía, no tengo por qué adueñarme de algo ajeno".

El 4 de enero un cortocircuito desató un incendio en la propiedad de Oscar Calvo en la localidad medocina de General Alvear y se quemó absolutamente todo: Casa, muebles, ropa y el negocio que gestionó durante 23 años.

Tras el siniestro, Saúl Jiménez y su padre fueron contratados por Calvo para retirar escombros y demoler las paredes que no fueran seguras. El pago que acordaron no sería en efectivo sino con mercadería que no había sido afectada por las llamas.

En esa tarea se encontraban, cuando Jiménez encontró el dinero: "Cuando fui a una de las habitaciones, en una ventana debajo de escombros vi la plata. Fui y le avisé a don Calvo que había encontrado algo. No lo podía creer", relató el albañil.

" Me llamó mucha gente felicitándome por lo que hice -dijo Jiménez a El Trece- Yo tengo esposa y cuatro hijos de 13, 12 y 4 años y un bebé de seis meses. Vivo en una casa prestada y le pongo el pecho a la vida para salir adelante".

La emocionante historia se conoció cuando el comerciante publicó el gesto de Jiménez en sus redes sociales: "Mis queridos amigos, quiero que vean esta persona. Se llama Saúl Jiménez, encontró entre los escombros dinero y sin dudarlo fue y me lo entregó. Alvear tiene muy buena gente", escribió Calvo.

Tanta fue la repercusión de la publicación en redes del comerciante, que el caso llegó a los medios locales y nacionales y el intendente de General Alvear, Walther Marcolini, decidió recibirlo y darle un trabajo en blanco en la Dirección de Obras Públicas del municipio.

"El intendente me ofreció algo que yo venía buscando hace mucho tiempo, que es tener un laburo para poder sustentar a mi familia. Así que, si Dios quiere, vamos a estar trabajando para la municipalidad de General Alvear", dijo Jiménez a la prensa.