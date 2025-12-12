Balneario California de Santa Clara del Mar: precios, cuánto cuesta la carpa y cómo llegar

Los argentinos que elijan veranear en la Costa Atlántica tienen múltiples destinos turísticos con servicios diferenciales, y antes de decidir dónde pasar sus vacaciones, es importante contar con información previa sobre ellos; por eso quienes deseen saber precios, cuánto cuesta la carpa y cómo llegar al Balneario California de Santa Clara del Mar, pueden acceder a información detallada y definir sus vacaciones.

Así es el Balneario California

Qué ofrece el Balneario California de Santa Clara del Mar

En primer lugar, es preciso saber lo que incluye el servicio de Balneario California de Santa Clara del Mar. De acuerdo a lo informado en su cuenta de Instagram, el alquiler abarca lo siguiente: una carpa con cuatro sillas y una mesa, dos piscinas, vestuarios a nuevos, wifi, y duchas, accesibilidad para personas con movilidad reducida y oferta gastronómica.

Cuánto cuestan las carpas en Balneario California

En cuanto a los precios de las carpas en la temporada de verano 2026, estos dependen de la cantidad de días y también en qué mes se desea alquilar.

De acuerdo a la información provista por el lugar, los valores por día de las carpas en el balneario California actualmente son los siguientes:

Valor del día: $50.000, con pago en efectivo

Valor del día: $55.000, con transferencia

Valor quincena: $600.000

Valor del mes: $1.100.000

Para conocer más sobre el método de pago que se acepta y otras dudas, se puede contactar con el parador a través de su cuenta oficial de Instagram o por teléfono.

Balneario California, en Santa Clara del Mar

Cómo llegar a Balneario California de Santa Clara del Mar

Este parador de verano se encuentra en Avenida Costanera y Los Ángeles.

Desde el centro de Santa Clara del Mar hasta el Balneario California es un trayecto muy breve, de apenas dos minutos de duración.

En tanto, quienes deseen trasladarse desde otras localidades de la costa, cuentan con el colectivo de la línea 221, que une las localidades de Mar del Plata (Partido de General Pueyrredón) con Santa Elena, Santa Clara Del Mar, Mar de Cobo y Balneario Parque Mar Chiquita (Partido de Mar Chiquita).

Actividades para hacer en Santa Clara del Mar

Este destino de la costa se caracteriza por sus playas tranquilas y agrestes. Allí se pueden realizar paseos por la rambla en bicicleta, visitar la feria de artesanos, comer pescado fresco y mariscos, o explorar el Paseo Paleontológico.

A su vez, en Santa Clara del Mar se pueden disfrutar de diversas actividades en el Parque Polideportivo Diego Armando Maradona, como por ejemplo andar en skate, o jugar al fútbol.

Durante la temporada de verano se celebra la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal con música y food trucks, con amplia oferta gastronómica.