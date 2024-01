escuchar

A Gabriel Jonathan Berón se le cayó un rayo encima. El joven de 20 años, oriundo de San Luis, sufrió el impacto de una descarga eléctrica el pasado sábado por la madrugada. Sobre el episodio, puede describir el antes y el después, pero nada del momento. “No recuerdo nada de lo que pasó. Gracias a Dios, acá estoy”, dijo este lunes tras dejar la sala de terapia intensiva en un centro de salud de esa provincia.

“No sentí nada. Se me apagó la luz y recién me desperté en el hospital [Verónica Bailone]”, relató el joven en diálogo con el noticiero Telenoche. Berón había salido de la casa de un amigo, en la ciudad puntana de Villa Mercedes. En esa vuelta a su hogar, en plena madrugada, comenzó a llover. Cuando estaba por atravesar una plaza, unos amigos que estaban allí lo llamaron con silbidos para que se acercara a saludarlos. Y eso hizo.

“Me quedé dos segundos con ellos porque me pedían un cigarrillo. Estaba debajo del árbol y ahí fue cuando me impactó el rayo”, prosiguió en su relato la víctima. Eran las 3.20 del sábado, fecha y hora que el joven no olvidará. Asustados, los amigos de Gabriel, “los vagos” como los describió con cariño, salieron corriendo mientras él estaba tendido en el piso. Un video del momento registró el instante exacto en que se produjo la descarga eléctrica.

Berón, que el próximo 23 de enero cumplirá 21 años, indicó mientras mostraba las graves quemaduras que tenía en ambos brazos (sobre todo en el derecho) y en el tórax: “Tuve la suerte de que [el rayo] me pegara en el pecho”. Si bien en la entrevista dijo que tenía el 70% del cuerpo quemado, el parte médico había informado en las primeras horas que era del 20%.

“Todo sigue y tengo ganas de que así sea”, resaltó el muchacho, que salió de terapia intensiva y que requerirá unos seis meses de recuperación.

Horas antes una de sus hermanas había narrado que el rayo impactó en Gabriel por la cadenita que tenía colgada de su cuello. “Los amigos dijeron que cuando volvieron a socorrerlo parecía muerto”, agregó la mujer.

Según contó él, apenas los médicos se lo permitan, retomará su emprendimiento: un lavadero de autos que tiene en Villa Mercedes. Asimismo aseguró que cuando sea dado de alta y termine el proceso en su hogar precisará un aire acondicionado para mantener fresco su cuerpo.

LA NACION