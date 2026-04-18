Argentina, no lo entenderías: prendió fuego su propia moto, declararon las jubiladas de Adorni y Scioli reapareció con nieve artificial

¡Atención, pueblo argentino! Abróchense los cinturones porque la realidad nacional decidió, una vez más, jubilar a los guionistas de Hollywood. Bienvenidos a una nueva edición de Argentina, no lo entenderías.

Argentina, no lo entenderías

Arrancamos en San Luis, donde un motociclista elevó el concepto de “apego material” a otro nivel y ante la falta de papeles y el inminente secuestro de su vehículo, lo prendió fuego...

Mientras tanto, en el plano económico, el presidente Javier Milei avisó que la inflación de marzo “no le gustó” y ensayó su explicación sobre el asunto.

¿Hubo más? Claramente, porque el Adorni-gate sigue adelante: además de la declaración de las dos jubiladas prestamistas, se conoció que el jefe de Gabinete gastó 5000 dólares en un viaje a Aruba.

Pero ojo, no es todo: Daniel Scioli (¡sí, Scioli!) se puso el traje de invierno y, con una lluvia de papelitos picados que simulaban ser nieve artificial, nos invitó a esquiar.