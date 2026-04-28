Murió el jugador argentino de pádel Brayan “Tato” Torres en un accidente de tránsito en Honduras

Un jugador argentino de pádel murió en la madrugada del lunes tras un violento siniestro automovilístico en Tegucigalpa, la capital de Honduras. La víctima fue Brayan “Tato” Torres, de 27 años y oriundo de San Luis, quien viajaba como acompañante en un vehículo conducido por una mujer que, según informaron medios locales, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la conductora perdió el control del auto y chocó contra la parte trasera de un camión estacionado a la vera de la ruta. Como consecuencia del impacto, Torres falleció en el lugar.

“Tato” Torres se había radicado en Centroamérica. Redes

El joven regresaba de un torneo con su compañera cuando, por razones que se desconocen, ocurrió el choque. El diario español Marca detalló que el cuerpo de Torres quedó atrapado entre los restos del vehículo, por lo que tuvo que ser rescatado por personal de los bomberos.

La conductora, identificada por los medios locales como Jisil Lissette Rishmawi Massead, resultó herida y también tuvo que ser asistida por el Cuerpo de Bomberos antes de ser trasladada a un centro de salud. Por la gravedad del hecho, quedó bajo investigación por un presunto homicidio con dolo eventual.

Torres, oriundo de la localidad puntana de Naschel, había iniciado su carrera deportiva en el fútbol antes de volcarse al pádel, disciplina en la que logró destacarse a nivel internacional. Fue campeón en México y alcanzó el primer puesto del ranking en Panamá. En 2025 se había radicado en Honduras para continuar con su desarrollo profesional.

Los mensajes de despedida

El puntano estaba en Tegucigalpa porque participaba de un campeonato de pádel, disciplina deportiva que sus allegados definían como “su pasión” y en la que se destacaba. Debido a su larga trayectoria, la noticia de su muerte suscitó varios mensajes de despedida y de cariño para sus amigos y familiares de parte de las personas que lo conocieron y los clubes de los que formó parte.

El Club Deportivo Naschel Unidos, en donde dio sus primeros pasos en el fútbol, fue uno de los que comunicó la muerte de “Tato”. “Supo vestir y defender nuestros colores con compromiso, respeto y una gran pasión por el fútbol”, destacaron, junto a una fotografía del joven.

“Durante su paso por la institución, dejó una huella imborrable no solo por su desempeño dentro del campo de juego, sino también por su calidad humana, siendo un compañero solidario y una persona muy querida por todos quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él”, añadieron en su cuenta de Instagram.

El comunicado del club de su ciudad de origen. Instagram

Por otro lado, el Club Atlético Concarán, también de la provincia de San Luis, se sumó a las despedidas al deportista. “Gracias por todo, Tato. ¡Siempre serás parte de nuestra historia!”, rezaba la imagen que compartieron en sus redes sociales, acompañada de un saludo a la familia del joven.

En tanto, la Intendencia de Naschel suspendió las actividades en el Polideportivo Municipal en adhesión al duelo por la muerte del deportista local.