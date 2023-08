escuchar

“Una mujer con un bebé en brazos entró a robar, esto ya es increíble”, dice Marcela De Angelis, la dueña del local de indumentaria Narrow, ubicado en la intersección de Manuel Belgrano y Bartolomé Mitre, en el centro de Moreno, a metros de la estación de tren. Ayer, ella fue víctima de un robo en banda en su local.

El escenario que le tocó vivir, afirma De Angelis, es desolador; no solo por las pérdidas materiales, sino por la sensación de desamparo y quiebre social que le dejaron las imágenes que luego vio en las cámaras.

“Una mamá con un bebé robando mercadería. ¿Entendés lo que es eso? Con una mano sostenía al nene y con la otra robaba. Más allá de lo que se llevaron, te das cuenta que está todo roto, esa imagen es tremenda”, dice De Angelis, todavía impactada.

Saqueo en un local de ropa de Moreno

En Moreno ayer todo fue un descontrol. Desde los barrios donde las calles son puro barro, hasta en el centro comercial de este municipio bonaerense, los robos en banda se repitieron durante toda la noche y la madrugada.

A media hora del cierre

Ayer, cerca de las 19.30, cuando a las vendedoras les faltaba solo media hora para cerrar las persianas del local de Narrow, empezaron a ver movimientos extraños en la vereda. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes se agruparon en esa esquina. Las vendedoras del local aseguran que, muchos, eran menores de edad.

Hasta que una mujer decidió entrar, saludó como si fuera una clienta y detrás suyo entró un grupo de alrededor de 10 delincuentes para llevarse todo lo que pudieran, aprovechándose de que en el municipio había otros focos de conflicto por robos en banda.

“Una entró, saludó y de pronto entraron todos corriendo, gritándole a las vendedoras para que se tiraran al piso. Gritaban ‘esto es un asalto’. Por eso, esto es un robo, no tiene nada que ver con un saqueo o con gente que tiene hambre”, señala De Angelis.

Así fue el saqueo en un local de ropa de Moreno

Cuando ingresaron, la empleada hizo caso a los delincuentes y se protegió acostándose en el piso boca abajo. El local era un descontrol absoluto.

“Se llenaban las manos de mercadería, muchos fueron directo a las camperas que es lo más caro. Aún no sabemos cuánto dinero en mercadería perdimos, tenemos que controlar todo el inventario, pero aún no tuvimos tiempo y hoy abrimos porque no podemos seguir perdiendo plata”, indica De Angelis.

Las rejas destrozadas del supermercado Conquista, atacado ayer Gonzalo Colini - La Nación

Ella sostiene que hace 15 años tiene el local en esa esquina y, si bien hubo algunos hechos de inseguridad por “mecheras” que intentaban robar mercadería, nunca vivieron una escena como la de ayer.

Supermercado arrasado

Casi en paralelo, en el barrio Casaco, también en Moreno, a unas 25 cuadras del local de Narrow, decenas de personas asaltaron a un supermercado llamado Conquista. Allí, todo fue aún más violento. Los delincuentes incendiaron un depósito y rompieron el portón de ingreso.

Adentro, destrozaron todo el supermercado para llevarse alcohol y comida. Al dueño, un ciudadano chino que llegó a la Argentina hace 15 años, recibió un ladrillazo en la cabeza y tuvo que ser internado.

El supermercado Conquista, de Moreno, que ayer fue arrasado Gonzalo Colini - La Nación

A su vez, en la madrugada de hoy, el supermercado Día, ubicado en Bartolomé Mitre 3244, a solo seis cuadras del local Narrow, en pleno centro de Moreno, otro grupo de asaltantes rompió las persianas metálicas del local e ingresaron a robar. Se llevaron mercadería pero rápidamente llegó la policía, que ahora custodia el supermercado como si se tratara de un banco.

“Ahora los encargados de esta sucursal están reunidos y mirando las cámaras. Preocupa mucho la situación porque parece un modo de operar que se está replicando en muchos lugares. Entran con mucha violencia, rompen todo y se llevan lo que encuentran. Lo triste es que, sobre todo, se llevan bebidas alcohólicas”, detalla la encargada de seguridad privada que custodia el Día.

Temas saqueosMoreno