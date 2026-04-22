Cerrado hace más de 20 años: estos son los planes del gobierno para recuperar el mirador más alto de la Ciudad

El gobierno porteño lanzó una licitación para poner en valor la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, con el objetivo de modernizar su infraestructura, mejorar las condiciones de seguridad y reabrir al público uno de los miradores más emblemáticos de la capital argentina. La estructura busca recuperar su rol como atractivo turístico y arquitectónico de referencia en el barrio de Villa Soldati.

La iniciativa contempla una intervención integral para actualizar los sistemas de elevación y rehabilitar el acceso al nivel superior, lo que permitirá reactivar el mirador más alto de la ciudad.

La idea es impulsar el turismo con esta renovación (Foto: GCBA)

Modernización de ascensores y mejoras en seguridad

El pliego técnico del proyecto incluye el retiro de los antiguos equipos de elevación, que ya quedaron obsoletos, y la instalación de dos ascensores de alta velocidad. Esta actualización es clave para volver a habilitar el acceso a las plataformas superiores de la torre.

Además de la renovación tecnológica, el plan prevé trabajos estructurales y de mantenimiento para asegurar la estabilidad del monumento. Los equipos técnicos deberán realizar un estudio profundo de integridad para evaluar el estado de tensores, anclajes y los macizos de hormigón armado que sostienen la estructura metálica.

Las obras también incluirán limpieza estructural, reparación de fisuras y una impermeabilización completa, con el objetivo de cumplir con las normativas de seguridad vigentes.

Una pieza clave del desarrollo del sur de la Ciudad

La puesta en valor de la torre forma parte del denominado Proyecto Sur, una estrategia impulsada por el gobierno de la Ciudad para promover el desarrollo urbano y económico de la zona sur.

En ese marco, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la importancia de combinar inversión pública y privada para revitalizar los barrios: “Trabajamos para que el sur deje de ser un conjunto de barrios olvidados y sea el nuevo motor de desarrollo de esta Ciudad. Apostamos a la colaboración público-privada porque creemos que el Estado no puede ni debe hacerlo todo, pero tampoco mirar para otro lado. Generamos las condiciones, el privado confía e invierte, y los vecinos le dan uso y movimiento”, sostuvo en un comunicado.

Se busca que la estructura pueda modernizarse con capitales privados (Foto: GCBA)

Un ícono arquitectónico de más de 200 metros

Inaugurada el 9 de julio de 1985, la torre fue fabricada en Austria en 1980 y rápidamente se convirtió en un símbolo urbano. Popularmente conocida como “Excalibur” por su forma similar a una espada clavada en el parque, la estructura alcanza los 208 metros de altura.

Durante décadas fue la construcción más alta de la región. En la actualidad solo es superada por el rascacielos residencial Alvear Tower, ubicado en Puerto Madero, que con 239 metros es el edificio más alto de Sudamérica en su categoría.

El diseño de la torre incluye tres volúmenes hexagonales situados a 120, 124 y 175 metros de altura, que suman espacios de hasta 509 metros cuadrados destinados al esparcimiento y a la observación panorámica.

Un mirador con vistas de hasta 80 kilómetros

Desde septiembre de 2011 la torre fue declarada Bien Cultural de la Ciudad, lo que refuerza su valor patrimonial y arquitectónico.

Aunque permaneció cerrada desde 2003 —con una breve reapertura en 2011—, el objetivo actual es reactivar el mirador ubicado en la tercera plataforma, a 176 metros de altura. Desde allí se podrá volver a disfrutar de una vista panorámica de 360 grados que, en días despejados, permite observar hasta 80 kilómetros de distancia e incluso divisar la costa de Uruguay.

Desde la cima, se puede ver a 80 kilómetros de distancia (Foto: GCBA)

Cómo serán las obras en la Torre Espacial

Entre las principales tareas previstas en el proyecto se destacan:

Desmonte y retiro de los dos ascensores existentes junto con sus instalaciones asociadas.

Provisión, instalación y habilitación de dos nuevos ascensores de alta velocidad.

Obras civiles en la sala de máquinas y en los pasadizos, con tabiques ignífugos a lo largo de todo su recorrido.

Estudio estructural de los tensores existentes y trabajos de reacondicionamiento en tensores y macizos de hormigón armado.

Con estas obras, la Ciudad busca devolverle protagonismo a la Torre Espacial y consolidarla nuevamente como uno de los grandes miradores urbanos de América del Sur.