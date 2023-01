Habló la tía de la nena que murió por un reto de TikTok: “Alguien la incentivó”

escuchar

Laura Luque, tía de la nena de 12 años que murió cuando, según sus familiares, realizaba el letal blackout challenge, un reto de la red social TikTok que consiste en autoasfixiarse., aseguró hoy que alguien incentivó a la chica a realizar el desafío.

“Siento que alguien la incentivó”, aseguró la mujer en declaraciones a Cadena 3 Rosario. “No tenemos consuelo. La cuidábamos tanto, siempre hablábamos de las redes sociales, le pedíamos que nos cuente. Lo único que tengo para decir es que a Milagros no le faltó nada, ni amor de su familia ni nada”, señaló Laura.

“Ella hizo un reto de TikTok, que no entiendo como permiten que esto siga pasando. Ella era una chica muy inteligente y no sería capaz de hacer estas cosas. Este reto se lo mando un compañerito de la escuela. Era una videollamada. Hay un video que filmó todo el momento que le costó la vida a Mili”, señaló.

“Tenemos muchísimas dudas de todo lo que le pasó. Ella era una nena muy inteligente. Creemos que alguien la puede haber incitado. Ella sufrió mucho, nos contaba que en la escuela nadie la quería porque decían que se hacia la linda. Siempre le dijimos que sea lo que es, que no cambie. En la llamada eran todos menores. Para mi hermana será muy difícil ver el video en el que su propia hija se quita la vida”, afirmó Luque.

“Ella estaba en videollamada y uno de los compañeros le mandó el enlace. Ella literalmente no estaba nunca con el celular”, reveló.

“No es el único caso del de Milagros. No sé con qué lo hizo, pero lo hizo tres veces: dos veces quedó inocente y se pudo quitar la soga, a la tercera no. Algo más pasó, Milagros era una nena sana. Siento que alguien la incentivó, creo que alguna amistad. No pudimos salvarla. La encontró su papá”, contó Laura, y agregó: “Mi hermana estaba pegada a una foto y a la almohada. Tiene dos hijos más”.

“Le encantaba estudiar, era muy inteligente. Era hasta maestra de sus propios hermanitos. Quiero decirle a las mamás y los papás que tengan cuidado con estos videos. Jamás pensé pasar por algo así”, advirtió.

La menor fue encontrada sin vida en su habitación de una vivienda del Barrio Celulosa. Según informes a los que tuvo acceso LA NACION, tras la muerte de la niña trabajaron en el lugar personal policial de Capitán Bermúdez, una ambulancia y miembros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La investigación de lo ocurrido quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), por medio del fiscal Juan Carlos Ledesma.

Se presume que la menor estaba intentando cumplir uno de los retos del blackout challenge, uno de los más populares de las últimas semanas en TikTok; es una suerte de “juego del ahorcado”, que consiste en ceñirse un cinturón al cuello hasta perder el conocimiento y quitárselo a último momento, según la explicación que aparece en las mismas redes sociales.

“Para cumplir este reto, las personas se colocan algún objeto alrededor del cuello para, de esta forma, evitar respirar. Una vez que se bloquea la respiración, el objetivo es, debido a la falta de aire, desmayarse. Todo eso se transmite en directo por las redes y el que lo logra avanza en el juego. En este caso no resultó y la menor falleció en el intento”, explicaron investigadores.

LA NACION