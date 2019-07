Rocío Quiagliarello, de 14 años, es la única sobreviviente de la tragedia de San Miguel del Monte Crédito: Captura de TV

Rocío Quagliarello fue la única sobreviviente de la masacre que terminó con la vida de cuatro jóvenes el lunes 20 de mayo. Dos meses después, todavía se encuentra en recuperación. Habló por primera vez y dijo: "Me acuerdo de una cosa pero no la quiero contar".

"Cuando me desperté no me acordaba de nada, me lo contaron unos días antes de venir a Monte", detalló Rocío en el canal de noticias TN. La adolescente, aun tiene dificultad para caminar luego de estar internada tres semanas en terapia intensiva con múltiples fracturas en su mandíbula, el brazo y ambas piernas. Hace un mes volvió a su casa y comenzó la rehabilitación. "Tengo kinesióloga todos los días y una psicóloga para charlar de lo que pasó", cuenta.

El 20 de mayo pasado la adolescente resultó gravemente herida en el choque del Fiat Spazio en el que viajaba junto a Camila López, de 13 años, Danilo Sansone, de 13, Gonzalo Domínguez, de 14 , y Aníbal Suárez de 22, quienes murieron a raíz del impacto. Al momento de la colisión, el auto era perseguidos a los tiros por policías de Monte. Las autopsias revelaron que uno de los fallecidos presentaba una herida de bala en un glúteo.

Rocío se mostró emocionada por el avance de su recuperación y comentó que el domingo volverá a salir a la calle después de la tragedia.

Los adolescentes fallecidos en la tragedia

Una persecusión fatal

"Siempre nos encontrábamos en la plaza y salíamos a pasear. Ese día estábamos con Cami y pasaron Danilo y Gonzalo con Aníbal en el auto, y ahí fue que nos convencieron para subirnos y dar una vuelta", contó mientras asegura que no le gusta recordar el tema. La Justicia espera que la adolescente pueda ayudar en la reconstrucción del hecho para poder determinar las culpabilidades de los 10 policías bonaerenses imputados.

Sobre la policía, Rocío afirmó que nunca imaginó que la policía podía hacerles daño y aseguró: "Si nos pasaba algo confiábamos en ellos". Testigos locales recuerdan haber escuchado los tiros y el consecuente pedido de ayuda de los jóvenes antes de chocar contra el camión. "No tengo miedo de declarar en la Justicia", sentenció.

"Una masacre de niños indefensos". Así lo definió ayer el juez de Garantías de La Plata Eduardo Luis Silva Pelossi, al dictarles la prisión preventiva a diez policías bonaerenses y al exsecretario de Seguridad del municipio, unos por su eventual participación en la "persecución inmotivada" y tiroteo al auto en el que iban cuatro chicos y un joven que no habían hecho nada que justificara semejante cacería, y otros, por el posterior encubrimiento del horroroso desenlace, que intentaron hacer pasar como un mero accidente de tránsito.

Tragedia en San Miguel del Monte