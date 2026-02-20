Hay alerta roja y naranja por calor extremo y tormentas para este viernes 20 de febrero: las provincias afectadas

En el marco de una semana con condiciones variadas en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este viernes 20 de febrero no se prevén fenómenos atípicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, se esperan condiciones adversas para distintas regiones: se emitieron una serie de alertas rojas, naranjas y amarillas por calor extremo, tormentas y lluvias.

Al igual que durante la jornada de este jueves, el noroeste de Corrientes y el este de Chaco -incluidas ambas capitales- estarán bajo advertencia roja por altas temperaturas, lo que implica que son “muy peligrosas”, pueden afectar a todas las personas, incluso a las más saludables, y generar un efecto “alto a extremo” en la salud. En estos lugares, la máxima podría llegar a los 34°C.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta naranja fue publicada para Formosa, el norte de Chaco, el este de Salta y la localidad de San Pedro, en Misiones. En estos casos, se trata de temperaturas “muy peligrosas”, especialmente para los grupos de riesgo, y la máxima podría incluso llegar a 37°C.

Mapa de temperatura extremas para este viernes

A su vez, las zonas restantes de Misiones, Corrientes y Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén estarán bajo un aviso amarilla por altas temperaturas. Según el SMN pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. En los sectores del norte, la máxima podría alcanzar los 33°C, mientras que en el sur llegará a 31°C.

Bajo este contexto, el SMN compartió una serie de recomendaciones: aumentar la ingesta de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física y permanecer en ambientes ventilados. También aconsejó prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Ante síntomas como mareos, agotamiento, dolor de cabeza o desmayo, sugirió solicitar asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco.

Alerta por tormentas y lluvias

El organismo detalló que la única provincia que estará bajo alerta naranja por tormentas fuerte será San Luis, para donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. En este sector podría haber granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y principalmente precipitación abundante en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros.

Mapa de alertas para este viernes 20 de febrero

En tanto, el SMN anunció que en Misiones, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba, San Juan y Mendoza habrá una advertencia amarilla por tormentas, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada de entre 40 y 60 milímetros.

Frente a estos casos, explicó que se trata de fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” y que, en la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve o granizo.

Por último, advirtió que en la zona cordillerana sur de Santa Cruz, a la altura de El Calafate, regirá una alerta amarilla por lluvias intensas, con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros.

Frente a este escenario, el organismo aconsejó:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio pilas y linterna.

El tiempo en el AMBA

Después de una jornada de jueves con lluvias intermitentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico indicó que para el viernes se espera un día poco agradable pero estable. La temperatura reflejará un leve descenso, con una media de 24°C, mínimas de 19°C y máximas de 28°C.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 81%.

Luego, para el fin de semana, se anticipan días nublados y ventosos, tanto para el sábado como el domingo. A su vez, si bien la temperatura subirá levemente, se mantendrá estable.