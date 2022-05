Hackearon el sistema de recarga de las tarjetas SUBE y venden los boletos que se usaban años atrás

Debido a que el sistema de carga de la tarjeta SUBE en la red de subterráneos fue hackeado, los usuarios no pueden renovar los saldos en las estaciones. Así lo informó ayer la empresa concesionaria Emova, por lo que ofrece a la venta en las boleterías las antiguas tarjetas de Subtepass o sugiere realizar la recarga en otros puntos de la Ciudad.

Los problemas fueron reportados primero el miércoles, cuando muchos pasajeros comenzaron a quejarse por las redes sociales. La imposibilidad de ingresar al sistema hizo que la firma pusiera a especialistas a trabajar en el tema para solucionarlo y ante los cuestionamiento de los usuarios, dispensó la venta de la clásica Subtepass.

“Se trata de un problema técnico interno de Emova que no impide que se pueda viajar por la Red. Este problema fue ocasionado por un ataque informático externo que sufrieron nuestros sistemas el miércoles 4 de mayo. Nuestros servicios operaron siempre en forma normal y no fueron alcanzados por esta situación, no obstante, algunas prestaciones empezaron hoy [por el miércoles] a verse afectadas, como la recarga de SUBE, la página web, entre otros”, informó Emova desde un comunicado.

“Mientras los especialistas trabajan en la recuperación de los sistemas afectados, hemos adoptado soluciones de emergencia de manera provisoria. Es así que con el objeto de brindar una solución a los usuarios que no cuenten con saldo en su tarjeta SUBE se dispuso la posibilidad de poder comprar boletos Subtepass en boleterías”, detallaron en el comunicado.

La Subtepass como solución provisoria

Los inconvenientes causados por la imposibilidad de cargar la SUBE en las estaciones de subte perjudicaron más a quienes usan ese transporte en particular, ya que suelen llegar sin o con poco saldo. Por otra parte, se registraron algunos problemas por la no disponibilidad de Subtepass en algunas líneas, según expresaron varios usuarios.

“En la Estación Las Heras de la Línea H no hay venta de Subtepass y no te dan el paso. Los empleados no quisieron identificarse ni dar asistencia a los pasajeros. La respuesta fue ‘andate a un kiosco o pedile a alguien’. Quise hacer la queja y no me dieron el libro de quejas”, tuiteó ayer una persona identificada como Giselle.