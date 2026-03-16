Aumentaron el colectivo en el AMBA: cuánto sale el boleto desde hoy, lunes 16 de marzo

Los colectivos de jurisdicción nacional que transitan por el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) tienen un incremento del 7,6% a partir de este lunes 16 de marzo, de acuerdo a la resolución 11/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Rige un aumento del 7,6% para los colectivos nacionales Ricardo Pristupluk

De esta manera, como sucede a mediados de cada mes, las tarifas de las líneas de colectivos nacionales se actualizan nuevamente y rigen nuevos valores para los usuarios, de acuerdo al cuadro tarifario vigente desde hoy, que dio a conocer la Secretaría de Transporte.

Cuánto sale el boleto de colectivos nacionales desde hoy

El incremento rige desde este lunes 16 de marzo y abarca a las 104 líneas de jurisdicción nacional. Así, los pasajeros que utilicen este servicio pagarán los siguientes importes, de acuerdo al recorrido:

Distancia Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar 0-3 km $700,00 $1113,00 3-6 km $779,78 $1239,85 6-12 km $839,86 $1335,38 12-27 km $899,99 $1430,98 más de 27 km $959,71 $1525,94

Este reajuste impacta en todos los pasajeros, pero la suba es más significativa en aquellos usuarios que no tengan la tarjeta SUBE registrada, dado que el boleto mínimo, en ese caso, se ubica desde hoy en $1113.

El aumento es para todas aquellas líneas que, en su recorrido, unen el conurbano bonaerense y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En tanto, las líneas de jurisdicción porteña o de la provincia de Buenos Aires, realizan su actualización tarifaria al inicio de cada mes.

Todas las líneas de colcetivos que aumentan su tarifa desde este lunes 16 de marzo GCBA

Cuáles son los líneas que aumentan desde este lunes 16 de marzo

Las 104 líneas de jurisdicción nacional del AMBA afectadas por el aumento son las siguientes:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49,51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100,101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

A quiénes les corresponde la Tarifa Social

El Estado nacional conserva la rebaja del 55% para los ciudadanos que perciben beneficios sociales. El descuento alcanza a los jubilados, los pensionados y los titulares de la Asignación Universal por Hijo. El personal de casas particulares y otros grupos con atributos específicos mantienen el acceso a esta tarifa reducida.

El sistema Red SUBE continúa en funcionamiento para las combinaciones de transporte dentro de una ventana de dos horas. Este beneficio aplica descuentos automáticos en el segundo y tercer viaje realizados en colectivos, trenes o subtes de la región metropolitana.