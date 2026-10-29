Hallaron sin vida a los dos hermanos menores de edad que habían desaparecido en Santa Cruz

El gobierno de Santa Cruz confirmó en las últimas horas el hallazgo sin vida de Leo y José Virreira, los dos hermanos menores de edad que estaban desaparecidos desde el pasado domingo tras haber sido arrastrados por la corriente de un río mientras se encontraban en un sector cercano a la Ruta Nacional 40.

Leo y José, de apenas 12 y 10 años, se hallaban el domingo por la tarde jugando en una zona conocida como La Toma, cercana al paraje Palermo Aike, junto a otros dos hermanos, de 14 y 15.

Los preadolescentes perdieron de vista a sus hermanos menores y, tras no poder encontrarlos, dieron aviso a sus familiares. Inmediatamente se inició un operativo de búsqueda, que incluyó a más de 120 agentes de distintas fuerzas.

El operativo de búsqueda duró cinco días Gobierno de Santa Cruz

Mediante una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete del gobierno santacruceño, Pedro Luxen, confirmó el hallazgo sin vida de los niños luego de un sobrevuelo por la zona realizado en helicóptero.

“Durante uno de los sobrevuelos, en el que participó el padre de los niños, se logró divisar al mayor de los hermanos. Aproximadamente una hora y media después, personal policial que realizaba rastrillajes terrestres encontró al segundo niño en las inmediaciones del puente de Güer Aike”, indicó Luxen.

El jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero, señaló que los menores fueron encontrados a distintas distancias del punto cero de búsqueda. Uno de los hermanos fue hallado a “aproximadamente un kilómetro”, mientras que el otro a nueve.

Rastrillajes en Palermo Aike para dar con el paradero de los menores Gobierno de Santa Cruz

Por su parte, el comisario mayor Pablo Aguirre, jefe del Departamento de Grupos Especiales, detalló que las diligencias combinaron tareas de buceo, rastrillajes, y trabajos de remoción de ramas y raíces.

Tras confirmarse el hallazgo de los hermanos, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó su “pesar y acompañamiento de corazón” a la familia Virreira por el “momento de enorme tristeza que enluta a toda nuestra comunidad”.

“No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso como el que hoy atraviesan. Agradezco especialmente a cada una de las personas que participaron de la búsqueda, a los equipos de rescate, las fuerzas de seguridad, las instituciones y los vecinos que se sumaron y colaboraron incansablemente. Mi abrazo sincero a la familia y seres queridos. Seguiremos acompañándolos y brindándoles toda la contención que necesiten”, manifestó.

El mensaje de Vidal tras el hallazgo de los cuerpos de los menores Redes

Leo y José eran amantes del fútbol y venían de consagrarse en sus respectivas categorías en el Club Talleres de Río Gallegos solo dos semanas antes de desaparecer, según contó en los últimos días el abuelo de ambos, Emilio Virreira. “Tenían una propuesta de Comodoro para poder ir a hacer su prueba”, relató a medios locales.

El miércoles, ante la prensa local y desde el lugar de donde los niños desaparecieron, el hombre confesó que no había palabras para describir el momento que atravesaba la familia. “No hay consuelo”, expresó.