Halloween: los mejores disfraces de mujer y hombre para ir a una fiesta de disfraces

El próximo sábado 31 de octubre se celebra mundialmente Halloween. Al ser esta palabra un anglicismo, muchos prefieren usar su variante española: Noche de Brujas.

A lo largo de los años, esta festividad cobró mucha relevancia en el país ya que niños y adolescentes se encargan de celebrarlo de manera personalizada, con la creación de disfraces, siguiendo la tradición de recaudar golosinas entre amigos o vecinos en la noche del 31 de octubre.

Halloween se celebra el 31 de octubre

Siguiendo el ejemplo de los más pequeños de las casas, tanto mujeres como hombres buscan opciones originales y sencillas para esta celebración. Otros, en cambio, buscan unificar el criterio e idean un disfraz para utilizar en conjunto.

En ese sentido, estas son algunas opciones de disfraces para mujeres, hombres y parejas que son originales y simples de hacer para usar en Halloween este año.

Las mejores opciones de disfraces para mujer

Vampira: es un outfit sencillo que consta de un vestido negro o rojo, con una capa, maquillado con labios de color intenso y colmillos.

es un outfit sencillo que consta de un vestido negro o rojo, con una capa, maquillado con labios de color intenso y colmillos. Cruella de Vil: la famosa villana de ficción, famosa por su rol principal en la novela Los 101 dálmatas, es otra de las opciones para la celebración. En este caso, se recomienda utilizar una peluca mitad blanca y mitad negra, sumado a un vestido que siga la misma tonalidad.

Cruella de Vil Gentileza Disney

Hada: una de las grandes tendencias para Halloween este año es vestirse de esta criatura fantástica, que se destaca por su elegancia. Es un disfraz creativo y femenino que no requiere mucho esfuerzo, puesto que alcanza con un vestido , unas alas y una varita .

una de las grandes tendencias para este año es vestirse de esta criatura fantástica, que se destaca por su elegancia. Es un disfraz creativo y femenino que no requiere mucho esfuerzo, puesto que alcanza con un , unas y una . Bruja: en esta festividad, muchos eligen ir por el lado más espeluznante y eligen un disfraz que vaya acorde. Este consiste en ropa oscura, capa, un sombrero en punta y accesorios que hagan alusión a la brujería, como puede ser una escoba o un caldero.

Las mejores opciones de disfraces para hombre

Jugador de fútbol: solo hace falta ponerse la camiseta del cuadro favorito y se puede complementar con otras prendas características de este deporte, como shorts, medias y botines. Además, no puede faltar la pelota de fútbol . Incluso se puede elegir algún jugador de fútbol para representar, siendo Diego Maradona y Lionel Messi algunos de los más comunes.

solo hace falta ponerse la y se puede complementar con otras prendas características de este deporte, como shorts, medias y botines. Además, no puede faltar la . Incluso se puede elegir algún para representar, siendo y algunos de los más comunes. Superhéroe: es una buena oportunidad para ponerse en la piel de este tipo de personajes que salvan al mundo con sus superpoderes. El más simple es Superman, puesto que uno se puede poner lentes y un traje, pero con la camisa abierta. Abajo, se debe llevar una remera con el logo del “Hombre de acero”.

Es muy simple hacer un disfraz de fantasma para Halloween Freepik

Meme: una opción divertida es representar algún meme popular . Puede ser algo tan simple como una camiseta con una frase o un gesto viral. También se puede recrear el personaje que está involucrado en el meme.

una opción divertida es representar algún . Puede ser algo tan simple como una con una frase o un gesto viral. También se puede que está involucrado en el meme. Fantasma: se trata de uno de los disfraces más fáciles que se pueden hacer, ya que consiste en ponerse una tela blanca encima, con dos agujeros para poder ver hacia dónde se camina. Si se quiere hacer una versión más elaborada, se puede optar por usar maquillaje, ropa rasgada y sangre falsa o un cuchillo de juguete para darle el toque de terror.

¿Por qué se celebra Halloween cada 31 de octubre?

Los orígenes de la Noche de Brujas refieren al antiguo festival celta de Samhain, que se celebra cada 1° de noviembre. Se trata de una jornada pagana, llevada a cabo en Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia. Las personas se reunían durante la noche anterior para dar la bienvenida a la cosecha obtenida al concluir el verano. Era una situación especial para conmemorar el cierre de un ciclo y dar comienzo a una nueva etapa del año.

Los participantes solían vestir disfraces y quemar hogueras con paja, con el objetivo de ahuyentar espíritus indeseados. Los colores protagonistas del Samhain eran el negro, que refería a la muerte y oscuridad, y el naranja que simbolizaba la temporada otoñal.

Con la inmigración de irlandeses a Estados Unidos debido a la Gran Hambruna de Irlanda. en 1845, la tradición continuó su ciclo en un nuevo territorio. Es así, que los locales tomaron esta costumbre, creando ciertas variaciones.

Este es el origen de Halloween

Con el paso de los años, esta fecha se transformó en lo que hoy se conoce como Halloween. Esta costumbre e incluyeron nuevos elementos que la transformaron en lo que hoy se conoce como Halloween. El término refiere a la frase “all hallows’ eve”, que significa “víspera de todos los santos”, debido a que el 1° de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos.