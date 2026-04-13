Hasta cuándo es el paro de los médicos de cabecera de PAMI

Los profesionales de la salud que atienden a través de PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) realizan un paro de actividades desde este lunes 13 de abril y por 72 horas, por lo que la medida de fuerza culmina recién en las primeras horas del jueves, cuando se reanude la atención.

Los médicos que atienden por PAMI mantienen una medida de fuerza por 72 horas Enrique García Medina

La medida de fuerza se lleva a cabo como protesta a la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos de los profesionales y que, según ellos, fue aplicada con carácter retroactivo al 1° de abril y sin consulta previa al sector.

Aunque se mantendrán las atenciones de urgencias, esta medida de fuerza afecta directamente la atención general y los turnos programados de los pacientes en los primeros días de la semana.

Cuál es el cambio que generó la protesta de los médicos de PAMI

El principal reclamo se enfoca en una modificación en el sistema de pagos de los honorarios a los profesionales de la salud que atienden a jubilados y pensionados, a través del instituto.

Inicialmente, los médicos de cabecera cobraban a través de un sistema mixto que incluía un monto fijo per cápita, según la cantidad de afiliados asignados, al que se sumaban adicionales por consultas, visitas domiciliarias y formación profesional.

La resolución emitida cambia esta forma de abonar los honorarios profesionales, y ahora solo utilizará un sistema exclusivamente capitado, en el que PAMI elevó el valor por paciente, pero eliminó todos los conceptos adicionales.

Los médicos de PAMI no atienden por 72 horas PAMI

Para los médicos, la eliminación de los adicionales desconoce la carga de trabajo, que muchas veces implica varias consultas de un mismo paciente y desincentiva la atención que los profesionales suelen realizar, incluso, fuera del horario de trabajo.

Quiénes pueden ser afiliados al PAMI

El PAMI no solo está disponible para adultos mayores, sino que también se puede estar afiliado al tener determinad vinculación con la persona que recibe el programa.

Los jubilados o pensionados (afiliación definitiva).

Los que iniciaron el trámite para acceder a un beneficio previsional de jubilación, retiro, pensión, etc. (afiliación provisoria) y familiares a cargo (afiliación provisoria).

El familiar a cargo (cónyuge, hijos/as menores o separado/a por art. 67 bis) de un afiliado titular (afiliación definitiva).

Los hijos incapacitados en forma definitiva o transitoria.

Los hijos estudiantes hasta los 25 años de edad inclusive.

Los concubinos que no posean beneficio alguno (afiliación definitiva).

Menores bajo guarda o tutela (hasta cumplir la mayoría de edad).

Personas sujetas a curatela.

Padre, madre, abuelos del titular sin beneficio previsional.

Personas mayores de 70 años sin beneficio ni cobertura de obra social (afiliación renovable anualmente).