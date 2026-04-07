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PNC de la Anses: cuándo se cobran las Pensiones no Contributivas de abril 2026

Anses definió el cronograma de pagos de las pensiones del mes, que incluye un aumento del 2,90% y el bono de $70.000

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Las fechas de pago de las PNC de la Anses
Las fechas de pago de las PNC de la Anses

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) confirmó el calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a abril de 2026, por lo que los titulares ya pueden consultar con exactitud la fecha de acreditación de esta prestación.

Ya se puede consultar el esquema de pagos de las PNC
Ya se puede consultar el esquema de pagos de las PNCArchivo

Los beneficiarios de la PUAM tienen disponible el calendario de pagos, según la terminación del DNI, en el sitio oficial de Anses. Con la consulta previa podrán saber con precisión el día en que se acreditará la prestación, que se pagará junto al bono previsional de $70.000.

En abril, las PNC que distribuye la Anses tiene una suba del 2,90%, en concordancia con el aumento de precios registrado en el segundo mes del año, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobra la PNC de abril 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Cuál es el monto de las pensiones en abril de 2026

Tipo de jubilación o pensiónHaber con aumentoBonoTotal a cobrar
PNC (Invalidez/Vejez)
$266.223,52
$70.000
$336.223,52
PNC (madres de siete o más hijos)
$380.319,31
$70.000
$450.319,31
PUAM
$304.255,44
$70.000
$374.255,44
Jubilación mínima
$380.319,31
$70.000
$450.319,31
Jubilación máxima
$2.559.188,81
-
$2.559.188,81
Los montos de los distintos tipos de pensiones en abril de 2026
Los montos de los distintos tipos de pensiones en abril de 2026Archivo

De cuánto es el bono para los titulares de PNC

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado de manera completa a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $450.319,31.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
  • Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
  • Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
  • Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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