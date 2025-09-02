Hasta cuándo llueve en Buenos Aires, según el SMN

Si bien la ciclogénesis ya abandonó la región central del país, continúa la inestabilidad en Buenos Aires. Alrededor de las 13 de este martes cayeron las primeras gotas de las lluvias aisladas y pasajeras anticipadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el resto de la tarde, se esperan chaparrones en la región central del país y el sur del Litoral. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa que emitió el pronóstico anticipó un día nublado, fresco y con altos niveles de humedad. El mercurio oscilará está entre los 10°C y 15°C.

¿Repunta el tiempo?

A partir del miércoles las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar con la gradual vuelta del sol, aunque se prevé un marcado descenso de las temperaturas.

Ese día comenzará a ingresar una nueva masa de aire frío, de manera débil, por lo que no se notará inmediatamente en la mínima, sino hasta un día después.

La previsión del tiempo del SMN para el resto de la semana

El jueves el sol regresará para respaldar a un termómetro que logrará estirarse hasta los 19°C, a pesar del viento fresco. Asimismo, la circulación nocturna de aire frío y seco dejará una mañana de 7 grados, con sensación térmica mucho más baja y una máxima que llegará a los 14 grados.