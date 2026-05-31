Ida y vuelta

SOLA PERO TRANQUILA

Hola Kirón. Te sigo hace años y te escribo porque los buenos momentos se comparten. yo venía de una crisis de años, haciéndome cargo de una tía discapacitada. me había quedado sin casa, ella me recibió y cuando tuvo un ACV no me pareció humano dejarla. Pero fue durísimo. Ella falleció en enero y si bien estuve triste también sentí un alivio gigante. Sigo viviendo acá, ella me dejó en usufructo una propiedad que algún día será de su hija. Bueno, estoy sola pero tranquila. Soy del 4 de Marzo de 1963, tres y media de la tarde Capital Federal. Gracias y hasta siempre. María Dolores

Hola María Dolores. Sos Pisciana, con Luna y Ascendente en Cáncer. El amor, la compasión, la familia, proteger y sentirte protegida son las fuerzas que movilizan tu tema natal. Es lógico que hayas dado todo por un ser querido este alivio coincide con Saturno yéndose de Piscis y Júpiter sobre tu Luna y tu Ascendente. En un par de meses Júpiter pasará a tu Casa 2, la del dinero y los bienes. Vas a reorganizar tu economía, tenés todo un año para hacerlo. Puede que también encuentres ese abrazo amigo que tanta falta te hace. Reponé fuerzas y ordená papeles, todo saldrá bien. Un cariño. Kirón