Hasta cuándo seguirá el calor extremo en el AMBA

En una semana cargada de lluvia, este miércoles llegó el sol, pero acompañado de temperaturas tan altas que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta roja por calor extremo en nueve provincias, entre las que se encuentra la Ciudad.

La situación se da en un contexto comprometedor en el que se registraron, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dos apagones de energía en menos de 24 horas. El primero sucedió poco antes de las 6 de la mañana en la Ciudad y la zona sur del conurbano bonaerense, a causa de que a las 5.25 se desenganchó la conexión de la doble terna de 220 kv entre la subestación Bosques y la estación Hudson. Como consecuencia de este episodio se perdieron alrededor de 500 MW en el Gran Buenos Aires.

Con una sensación térmica que alcanzó los 45°, este miércoles hubo dos cortes masivos de energía que dejó sin luz a 622.000 usuarios de Edesur Hernán Zenteno

El segundo fue a las 12.40, cuando salieron de servicio dos líneas de transmisión de alta tensión de 220 kV de la distribuidora Edesur, que generaron un nuevo corte, incluso mayor al que ocurrió por la madrugada, y afectó a 622.000 usuarios de Edesur (casi dos millones de personas). El problema provocó que dejaran de funcionar las máquinas generadoras de electricidad de Central Puerto, Central Costanera y la de Dock Sud, que operan las empresas Central Puerto e YPF Luz. Las líneas que se desengancharon del sistema son la continuación de las dos que se desengancharon por la mañana.

La máxima esperada para hoy es de 35° o 36°. Este nivel suele alcanzarse entre las 14 y las 17. En cuanto a lo que es la sensación térmica, Cindy Fernández, meteoróloga del SMN, aclaró que no suelen pronosticarla: “No se hace pronóstico de térmica porque depende de un montón de factores. Es muy difícil de pronosticar y además es un dato que se calcula a partir de muchas variables”.

Pero el meteorólogo Sergio Jalfín aseguró que, ya cerca del mediodía, la térmica alcanzó los 40°, y de ahí fue incrementando. “Y puede seguir aumentando, tal vez alrededor de los 45°”, sostuvo.

También explicó el cálculo para obtener estos valores: “La sensación térmica es el índice de calor asociado a lo que siente el ser humano, el cuerpo humano. No es la temperatura real, no es que hoy la temperatura es de 44°. ¿Cómo se calcula? Combinando dos variables que se miden de manera directa con instrumentos, que es la temperatura y la humedad relativa. O sea, la sensación térmica es una variable que se mide de manera indirecta a partir del cálculo de dos variables que se miden de manera directa. La primera se mide con un termómetro y la segunda se mide con un higrómetro”.

Dado el alto nivel de humedad, que impulsa al ascenso de la térmica, agregó, la masa de aire que azota el centro de la Argentina es considerada como tropical. “Es una masa de aire propia de la zona amazónica, del centro de Brasil”.

La Ciudad de Buenos Aires recibió una masa de aire tropical propia de la zona amazónica que elevó la temperatura y la humedad Santiago Filipuzzi - LA NACION

Además, se espera que las características de esta tarde sofocante se repliquen el jueves y el viernes: el especialista estimó que serán otros dos días con el termómetro marcando los 35° o 36° y la térmica “superando ampliamente los 40°“ en el AMBA. Esto significa que las condiciones de calor y humedad van a prevalecer hasta el sábado.

“El mismo sábado a la mañana va a avanzar un frente frío, que va a originar un cambio de masa de aire, y eso va a provocar el descenso de temperaturas, nuevamente algunas precipitaciones, pero aire más seco también. Entonces, el sábado mejoran las condiciones y se tornan más frescas”, aseguró Fernández.

El cambio se dará porque la llegada del viento sur trasladará el aire caliente y húmedo, que hoy agobia al centro del país, hacia el norte argentino, continuó Jalfín. Ese descenso de temperatura estará acompañado de tormentas de variada intensidad. Mientras tanto, las mínimas de estos próximos días van a ubicarse entre los 25° y los 27°.

Sobre este tipo de eventos, Fernández destacó que “no son normales” porque las temperaturas están siendo más altas de lo esperable: en esta época suelen rondar los 27° y 28° las máximas. Aunque, aseguró, que todavía no es récord. “Hemos tenido valores mucho más altos que estos. Es decir, si bien no es normal, no es la primera vez que se registra una situación como esta”.

Las temperaturas actuales son atípicas a las esperadas para esta época del año Hernan Zenteno

Por otro lado, lo “normal” para las mínimas es que ronden los 17° y 18° a esta altura del año. Fernández destacó que las estadísticas indican que lo común es que se ubique entre los umbrales de las mínimas y las máximas. “No necesariamente que sean de 27°/28°, pero sí que oscilen alrededor de este valor. Ya si se alejan mucho se dice que son atípicas, pero eso no quiere decir que no las hayamos registrado en otras épocas. Por ejemplo, el récord de marzo para la ciudad de Buenos Aires es de un poco más de 38 grados, que se registró hace dos años, en 2023″, dijo.

Para Jalfín la región se está enfrentando, desde hoy y hasta el viernes, a una ola de calor —que sería la tercera del verano—, dado que serán tres días consecutivos de calor intenso.

