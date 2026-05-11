El mundo, en alerta: terminó la odisea en el crucero y ahora buscan contener el brote de hantavirus en tierra

La odisea en altamar que vivieron los pasajeros y la tripulación del MV Hondius culminó hoy con la llegada al puerto de Tenerife, en las islas Canarias, del buque de la naviera Oceanwide Expeditions en el que se desató un brote de hantavirus tras zarpar de Ushuaia. Con la evacuación y repatriación de las primeras 94 personas de las 149 a bordo, sigue ahora la contención del brote en tierra, con un despliegue mundial que incluye medidas de aislamiento, búsqueda intensa de pasajeros que abandonaron el crucero en una isla del Atlántico sur, rastreo de contactos con o sin síntomas y la reconstrucción de la cadena de transmisión a partir de la pareja neerlandesa que enfermó primero (caso índice) luego de recorrer la Argentina, Chile y Uruguay.

En estos 40 días, tres personas murieron y ascienden a ocho los afectados. El último en dar signos de haber contraído la enfermedad fue un francés que manifestó síntomas durante el vuelo de repatriación a su país. Carlos Ferello, el único argentino que permanecía a bordo, no presentaba síntomas y cumplirá el aislamiento preventivo en Países Bajos, de acuerdo con lo acordado en los últimos días entre Cancillería, la embajada argentina en España, el consulado argentino en Tenerife y la embajada argentina en Países Bajos (de lo que se informa por separado).

Carlos Ferello

“Esto no es otro Covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”, reiteró el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una carta abierta a la población de Tenerife horas antes del arribo del MV Hondius al puerto de Granadilla, donde trabajadores realizaron una protesta.

El funcionario de la OMS y autoridades sanitarias españolas monitorearon en el lugar el dispositivo de traslado de los evacuados a tierra, donde aguardaban las ambulancias y personal con barbijo y otros elementos de protección personal. El operativo fue por tandas.

Los pasajeros descendieron en medio de fuertes medidas de vigilancia Chris McGrath - Getty Images Europe

En el buque, Freddy Banza-Mutoka, especialista en manejo de emergencias de la OMS, lidera desde el martes de la semana pasada –cuando el buque estaba varado en aguas de Cabo Verde– los relevamientos epidemiológicos y ambientales que fueron proporcionando la información para organizar el desembarco. Trabajaron con él equipos médicos de Países Bajos y de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Europa. En tierra, médicos evaluaron a pasajeros y tripulantes a medida que descendían. El protocolo definido por la OMS indica que el seguimiento en el caso de los pasajeros asintomáticos queda a cargo de las autoridades sanitarias de los países a los que fueron repatriados durante el domingo y se extenderá por los próximos 42 días.

El crucero de exploración polar de la naviera Oceanwide Expeditions había arribado a Ushuaia el 16 de noviembre pasado. A partir de entonces, realizó seis viajes ida y vuelta con distintos grupos hasta la Antártida, las islas Malvinas y Georgia del Sur e islas Sándwich.

El desembarco de los pasajeros del MV Hondius

El 1° de abril, luego de que un nuevo grupo se sumara a parte del pasaje original, el MV Hondius zarpó del puerto de Tierra del Fuego. Una pareja de neerlandeses a bordo comenzó con síntomas y, el 11 de abril, se dio el primer deceso camino hacia Tristán de Acuña, en el Atlántico sur, donde recaló el crucero el 13 y el 14 de abril. Luego, continuó viaje hasta Santa Elena, donde permaneció entre el 22 y 24 del mes pasado. Ahí es donde se dio a conocer la semana pasada que, además del cuerpo de Leo Schilperoord –de 70 años, que fue el primer fallecido (caso índice)– y su esposa, abandonaron la embarcación “al menos 29 personas” de 12 nacionalidades. Fue antes de que se declarara el brote. La OMS informó la semana pasada que los países los buscan intensamente.

La esposa del denominado caso índice en la cadena de transmisión que se busca reconstruir murió por hantavirus el 26 de abril en Johannesburgo, Sudáfrica. Una azafata que tuvo contacto con ella durante el vuelo de regreso también desarrolló síntomas y permanece aislada en un hospital de la localidad española de Alicante. En la isla de Ascensión, el 27 de abril, fue evacuado otro pasajero infectado que está recibiendo atención en un hospital de Johannesburgo. Las demás personas con síntomas fueron trasladadas desde el buque hasta centros de Zúrich (Suiza), Düsseldorf (Alemania) y Leiden (Países Bajos).

Los micros militares que llevaron a los pasajeros desde el puerto de tenerife hasta el aeropuerto JORGE GUERRERO - AFP

La tercera muerte, de una pasajera alemana, ocurrió el 2 de mayo mientras la navegación seguía hacia Cabo Verde, donde el crucero permaneció hasta el miércoles de la semana pasada, con escolta de la Guardia Civil española, que lo acompañó hasta el arribo al puerto de Tenerife, donde se activó el operativo de evacuación y repatriación durante todo el día de hoy. Los primeros en bajar fueron los 14 ciudadanos españoles que, en un vuelo sanitario, llegaron a Madrid para permanecer aislados en el hospital militar Gómez Ulla de la capital española. Siguieron cinco franceses, entre los que hubo uno que manifestó síntomas en el vuelo a París, según confirmó el primer ministro Sébastián Lecornu, más los pasajeros canadienses, holandeses, británicos, irlandeses, turcos y, por último, estadounidenses, que harán la cuarentena en un centro de Nebraska, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés).

A la par, el despliegue de operativos internacionales incluyó ayer el descenso de un equipo de seis paracaidistas y dos médicos de las Fuerzas Armadas de Reino Unido en la isla de Tristán de Acuña –territorio británico de ultramar– para asistir a uno de los pasajeros de esa nacionalidad con síntomas de hantavirus. El caso sospechoso fue confirmado el viernes pasado por autoridades de la Agencia de Seguridad Sanitaria británica. Las autoridades sanitarias de Canadá, en tanto, informaron que hay tres personas aisladas en ese país que estuvieron en contacto con una pasajera del MV Hondius en un vuelo.

Distintos vuelos trasladaron a los turistas hacia sus países de orogen, donde deberán permanecer en cuarentena ROB ENGELAAR - ANP

“Quiero agradecer el recibimiento que caracteriza al pueblo de las Canarias por permitir la llegada del crucero MV Hondius con los enfermos de hantavirus”, dijo este domingo el papa León XIV, que el mes que viene visitará las islas.

El operativo de evacuación terminará hoy con el traslado de los demás pasajeros –entre los que hay seis australianos– y una parte de la tripulación, de Países Bajos. Completado el trabajo supervisado por la OMS, el buque holandés zarpará hacia Róterdam: lo hará con 30 tripulantes, incluido el capitán Jan Dobrogowski, y el cuerpo de la pasajera alemana fallecida. El viaje durará unos cinco días, según informó la naviera.