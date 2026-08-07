Hasta cuándo seguirá el sol en Buenos Aires y cómo estará el clima durante la semana, según el SMN

Tras varios días nublados, caracterizados por tormentas y temperaturas estables, la jornada de este viernes 7 de agosto comenzó con un cielo despejado, acompañado de un notable descenso térmico.

Según el sitio especializado Meteored, la jornada dio inicio al ingreso de un nuevo sistema frontal, desde el océano Pacífico hacia la Patagonia, un fenómeno caracterizado por la baja presión, que dará lugar al ingreso del aire frío en gran parte del territorio argentino.

Pronostico del tiempo

El impacto de los días grises en el estado de ánimo

Luego de varias jornadas de lluvias y tormentas, donde el cielo permaneció nublado, los argentinos notaron un cambio en el ánimo. En este marco, profesionales de la salud explicaron que existe una “maquinaria biológica” que explica el impacto en el humor, ya que mediante la vista, la luz del día interna buscar en el cerebro humano las neuronas que conforman el núcleo del cerebro para identificar cuando es de noche y cuando es de día.

Por lo tanto, la falta de luz solar no logra frenar la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, es por ello que la mayoría de las personas tiende a estar más cansada los días grises.

El impacto de los días nublados en el estado de ánimo Fabián Marelli

La llegada del frío durante el fin de semana

Durante la jornada del sábado, se presentará el segundo centro de baja presión que impactará sobre el sur de Chile y se desplazará hacia la Patagonia provocando nevadas en algunas zonas de cordillera en las provincias de Río Negro y Chubut, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 km/h.

El domingo será el día en que más se notará el cambio, debido al establecimiento de un potente anticiclón sobre el Pacífico, con una presión central que favorecerá el ingreso de una masa de aire frío sobre la Patagonia y que con el correr del tiempo se llegará al centro del país.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en Buenos Aires

Pronóstico del tiempo

En la Ciudad de Buenos Aires, el sábado 8 de agosto se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas que rondarán los 7°C y 13°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El domingo 9 presentará una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado. Para el fin de semana, no se esperan precipitaciones.

Para el comienzo de la semana, se espera un comienzo de semana con tiempo estable y sin lluvias, aunque continuaran temperaturas frescas. A partir del lunes 10 de agosto, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre 3°C y 12°C.

Para el martes se prevén valores de 5°C a 12°C, mientras que el miércoles la mínima será de 6°C y la máxima de 12°C y durante el jueves las temperaturas estarán entre 7°C y 13°C. Cabe destacar que no se pronostican lluvias en la Ciudad de Buenos Aires.