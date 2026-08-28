Hasta cuándo seguirá el sol en Buenos Aires y cómo estará el clima durante la semana, según el SMN

El buen tiempo continuará durante los próximos días en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque habrá momentos con mayor presencia de nubes, no se esperan precipitaciones hasta el jueves 3 de septiembre.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante las mañanas y agradables por la tarde. A lo largo de la semana, las mínimas oscilarán entre los 8°C y los 11°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 16°C y los 19°C.

Pronostico del tiempo

Qué dice el SMN

Para este viernes 28 de agosto, el SMN prevé una mañana con neblinas y una temperatura mínima de 9°C. Con el correr de las horas, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima alcanzará los 17°C. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0% y 10% durante las primeras horas y descenderá a 0% para el resto de la jornada.

El sábado 29 comenzará con cielo mayormente nublado, aunque posteriormente aparecerá el sol entre algunas nubes. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima llegará a los 18°C, sin posibilidades de lluvia.

En tanto, el domingo 30 se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada. El termómetro marcará una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, con una probabilidad de precipitaciones del 0%.

Pronóstico del tiempo extendido

El clima durante la semana

El lunes 31 de agosto continuará el tiempo estable en la ciudad. El cielo estará parcialmente nublado y se espera una mínima de 11°C y una máxima de 19°C. Tampoco se prevén lluvias.

Para el martes 1° de septiembre, el organismo meteorológico anticipa una jornada con sol y algunas nubes. La temperatura se ubicará entre los 9°C y los 18°C, mientras que el viento soplará con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

El miércoles 2 tendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 11°C y una máxima de 17°C. Finalmente, el jueves 3 la temperatura descenderá levemente: se espera una mínima de 10°C y una máxima de 16°C.