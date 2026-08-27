Tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires: cuántos días durará y qué zonas afectará

Tras una serie de días soleados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el fenómeno climático popularmente conocido como “tormenta de Santa Rosa” llegó este jueves a la ciudad de Buenos Aires acompañado de lluvias de variada intensidad.

En este caso, el suceso podría tener una duración menor a la habitual (de cerca de una semana) debido a la influencia de “El Niño”—evento climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal—. Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportaron que este último ya se encuentra en fase activa en la Argentina, por lo que podría reducir los efectos de las tormentas.

Pronostico del tiempo

Desde el medio especializado Meteored, explicaron a LA NACION que esto suele ocurrir en el mes de agosto por tratarse de una “época del año donde empiezan a combinarse las masas de aire cálido que avanzan desde el norte con los frentes fríos propios del invierno, que todavía tienen circulación predominante”.

Estos contrastes provocan generalmente tormentas, lo que -junto con la leyenda popular de una presunta influencia en el clima de la figura religiosa de Santa Rosa de Lima- dio origen a lo que se conoce como “tormenta de Santa Rosa”.

La jornada empezó con precipitaciones aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde se esperan fuertes chaparrones con breves momentos de sol intermitente.

La noche cerrará mayormente nublada y con un 10% de posibilidades de precipitaciones esporádicas. En cuanto a las temperaturas, la mínima se ubicará en 12°C y la máxima alcanzará los 18°C.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

A partir del viernes las condiciones meteorológicas mejorarán en forma marcada. Se espera un cielo parcialmente despejado, con valores que oscilarán entre los 10°C y los 17°C. Durante el fin de semana no se registrarán lluvias y el cielo permanecerá despejado, con una mínima cercana a los 8°C.

Además del territorio porteño y el conurbano, la tormenta abarca a varias provincias del centro y este del país. El mapa de probabilidad de precipitaciones muestra los mayores valores acumulados sobre el norte de Buenos Aires —donde superan el 70%—, el sur de Santa Fe y Entre Ríos, con tormentas que pueden presentar una distribución irregular y provocar ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

Según las proyecciones de los modelos meteorológicos, se prevén acumulados de entre 5 mm y 15 mm para el centro y norte bonaerense entre este jueves y el viernes.

Los campos de Entre Ríos podrían verse beneficiados con las lluvias anunciadas Marcelo Manera - LA NACION

En tanto, para suelo entrerriano se estiman marcas de entre 30 mm y 50 mm —donde rige una alerta amarilla del SMN—, un volumen de agua que aportará humedad a los campos de cara al inicio de septiembre, de acuerdo con el portal citado.

En el caso de Santa Fe, las localidades más afectadas son Las Rosas, Monje, Gálvez, Díaz y Casalegno, donde incluso los vecinos registraron granizo. Clason, Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca, Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto, también se encuentran bajo advertencia por el fenómeno.

Frente al desarrollo de las precipitaciones, las autoridades sugieren refugiarse en lugares cerrados, evitar zonas costeras y cortar la electricidad en caso de ingreso de agua en las viviendas. Además, recomiendan no transitar por calles anegadas y mantenerse alejados de postes de alumbrado.

La tormenta de Santa Rosa y su impacto

El desarrollo de este tipo de condiciones responde a factores climáticos estacionales: a fines de agosto, la circulación atmosférica experimenta cambios por la cercanía de la primavera, lo que promueve la llegada de aire cálido y mayores niveles de humedad, ambiente propicio para la formación de precipitaciones.

La creencia popular marca que Santa Rosa presenta tormentas de mayor fuerza Nicolás Suárez

Un informe elaborado por el organismo meteorológico nacional sobre el período comprendido entre 1906 y 2023 reveló que se produjeron precipitaciones en 67 oportunidades durante estas fechas. El registro equivale al 57% de los 118 años estudiados, aunque no todas las situaciones derivaron en lluvias abundantes o de gran intensidad.

Respecto de la fuerza del fenómeno, desde el SMN expresaron: “Aunque popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, no hay evidencia de que esto sea siempre así”. Asimismo, la tradición indica que las lluvias pueden desencadenarse por un lapso de hasta 15 días en torno al 23 de agosto.

El origen del nombre remite a una leyenda atribuida a Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima. Según el relato, sus plegarias en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario desataron un temporal que impidió el desembarco de piratas en las costas peruanas.

La festividad de la patrona de América se conmemora el 23 de agosto, aunque en diversas regiones la celebración se realiza el 30 de agosto, por modificaciones en el calendario litúrgico.