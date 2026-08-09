Hay alerta amarilla por frío extremo, nevadas, vientos y Zonda para este domingo 9 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo, nevadas y vientos para este domingo 9 de agosto. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay 15 provincias afectadas y el nivel de advertencia implica la posible presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por frío extremo rige en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Tucumán, una zona de Catamarca, el sudeste de Corrientes, Córdoba, el sur de La Rioja y San Juan, el norte de San Luis, el sur de Mendoza, La Pampa, Neuquén y el oeste de Río Negro y Santa Cruz. Según el SMN, este nivel significa que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Frente a la alerta amarilla por frío extremo, el SMN recomienda evitar exponerse durante períodos prolongados al frío y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar cambios bruscos de temperatura, beber abundante líquido y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Rigen una alerta amarilla por frío extremo en varias provincias del país SMN

A su vez, hay una alerta amarilla por nevadas en el sur de Mendoza y el noroeste de Neuquén. En toda esa zona, el organismo indicó que se esperan nevadas persistentes, con valores de nieve acumulada de entre 15 y 25 centímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Ante esta alerta, el organismo recomienda evitar salir y, en caso de tener que circular, hacerlo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Además, aconseja revisar el estado de los techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

En tanto, rige una advertencia amarilla por vientos en el oeste de La Rioja y Catamarca. La zona cordillerana será afectada por velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Este domingo, además de por frío extremo, rigen alertas por nevadas, vientos y Zonda SMN

Por los vientos, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. También aconseja tener precaución al conducir.

Por último, hay aviso de nivel amarillo por viento Zonda en Catamarca, Salta y una zona de Tucumán, donde se prevén velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

Frente al viento Zonda, se recomienda evitar salir mientras se desarrolle el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir la entrada de polvo y aire caliente y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados. Además, el organismo aconseja hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo, conducir con precaución y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 13°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará despejado, mientras que por la tarde y la noche se prevé que esté algo nublado. Desde el mediodía se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora y para el lunes se pronostica una leve baja de la temperatura y no se esperan precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 11°C. Al igual que en la Ciudad, durante la mañana y el mediodía el cielo estará despejado, mientras que por la tarde y la noche estará algo nublado. Para el lunes y el martes no se esperan precipitaciones y para el miércoles se anticipan lluvias aisladas durante la segunda mitad de la jornada.

En el resto del país, se esperan una mínima de 2°C y una máxima de 15°C en Córdoba; una mínima de 5°C y una máxima de 15°C en Tucumán; una mínima de 4°C y una máxima de 15°C en Santa Fe; una mínima de 4°C y una máxima de 13°C en Entre Ríos; una mínima de 3°C y una máxima de 17°C en Jujuy; una mínima de 3°C y una máxima de 17°C en Salta; una mínima de 12°C y una máxima de 18°C en Misiones; y una mínima de 4°C y una máxima de 15°C en La Rioja.

Además, se prevén una mínima de 8°C y una máxima de 18°C en Santiago del Estero; una mínima de 3°C y una máxima de 12°C en San Luis; una mínima de -1°C y una máxima de 12°C en San Juan; una mínima de 1°C y una máxima de 8°C en Mendoza; una mínima de 3°C y una máxima de 10°C en Río Negro; una mínima de 1°C y una máxima de 8°C en Chubut; y una mínima de -3°C y una máxima de 4°C en Santa Cruz.