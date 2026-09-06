Hay alerta amarilla por frío extremo y vientos para este domingo 6 de septiembre: las provincias afectadas

En el marco de un fin de semana en el que la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un marcado descenso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes para este domingo 6 de septiembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a 16 distritos.

La alerta amarilla por frío extremo abarca la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el centro de Santa Fe, el sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, el noroeste de Neuquén y La Pampa. En el caso de las bajas temperaturas, este nivel supone un efecto leve a moderado en la salud. El SMN advirtió que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

En 11 jurisdicciones rige una alerta por frío extremo SMN

Ante estas condiciones, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por vientos en el oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, así como en sectores del noroeste de Tucumán y Neuquén. Según indicó el SMN, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos.

Frente a este fenómeno, se recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos, y mantenerse alejado de puertas y ventanas. Además, se aconseja no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

Hay alerta por vientos y Zonda en diferentes distritos SMN

En tanto, el centro de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda. El área puede registrar velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

Para esta zona, el SMN aconseja evitar salir durante el fenómeno y cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente. También recomienda hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo con anteojos y barbijo, y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

En la Ciudad de Buenos Aires, se espera una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 10°C. El cielo estará algo nublado por la mañana y durante el mediodía, pasará a parcialmente nublado por la tarde y volverán a aparecer más nubes por la noche. Hasta la tarde se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el lunes se pronostica una suba de 5°C, mientras que el martes se espera un nuevo ascenso de la temperatura.

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 1°C y la máxima alcanzará los 8°C. Se prevé que el cielo esté parcialmente nublado por la mañana, algo nublado durante el mediodía y mayormente nublado por la tarde. Por la noche volverá a estar algo nublado. El lunes se espera una mañana despejada y un aumento de la temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En Córdoba, se prevén temperaturas de entre 6°C y 10°C; en Tucumán, oscilarán entre 8°C y 12°C; mientras que Santa Fe y Entre Ríos compartirán una mínima de 3°C y una máxima de 12°C. En Jujuy, el termómetro irá de 8°C a 20°C; en Salta, los valores se ubicarán entre 6°C y 11°C; en Misiones, se esperan registros de entre 7°C y 15°C; y en La Rioja, la mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 13°C.

En Santiago del Estero, las temperaturas oscilarán entre 9°C y 15°C; en San Luis, se pronostica una mínima de -2°C y una máxima de 13°C; en San Juan, el termómetro se moverá entre 3°C y 13°C; y en Mendoza, los registros irán de 0°C a 8°C. En Río Negro, se esperan valores de entre 2°C y 11°C; en Chubut, la mínima será de -2°C y la máxima llegará a 12°C; mientras que en Santa Cruz, las temperaturas se ubicarán entre 1°C y 9°C.